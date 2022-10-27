Enflasyon raporu belli oldu mu? Enflasyon raporu saat kaçta açıklanacak?

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:58

2022’nin son çeyreğine girilmesiyle birlikte gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon Raporu 2022-IV’ün tanıtımı bilgilendirme toplantısında gerçekleşicek. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek, TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, temmuz ayındaki son toplantıda yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükseldiğini açıklamıştı.

Enflasyon eylül ayı itibarıyla yüzde 83.45 düzeyinde bulunuyor.

ENFLASYON RAPORU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın(TCMB) 2022 yılının 4. enflasyon raporu toplantısı 27 Ekim Perşembe günü saat 10:30'da TCMB'nin Ankara'daki merkezinde yapılacak.