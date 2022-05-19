Ulubey'de maden arama ihalesi ertelendi fakat iptal olmadı
Ordu’nun Ulubey ilçesinin sakinleri önceki gün "Madene Hayır" mitingi düzenledi. Miting sonrası 6 kişilik bir heyet Ankara’ya giderek yetkililerle görüştü. Heyet, yapılan görüşmeler sonrası 24 Mayıs’ta yapılacak olan ihalenin ertelendiğini duyurdu. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ihalenin iptal dilmediğini uygun şartlarda ihalenin yapılacağını açıkladı.
"Doğamıza, suyumuza ve fındık alanlarımıza sahip çıkıyoruz" diyen Ulubey halkının maden ihalesine karşı önceki gün düzenlediği miting sonrası, dün "Madene Hayır" platform üyeleri Ankara’ya gitti.
Ankaraya giden üyeler, Maden ve Petrol Genel Müdürlüğü’nde yaptıkları görüşmeler sonrası 24 Mayıs'ta yapılacak maden ihalesi alanı içerisinde bulunan Ulubey ilçesini çıkartarak yeniden görüşülmesi için ihaleyi ertelettikleri belirtildi.
"İHALE, ŞARTLAR OLUŞUNCA YENİDEN YAPILACAK"
ORÇEV yönetim kurulu üyeleri 24 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak ertelenen maden ihalesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"24 Mayıs 2022 tarihinde Ulubey ilçesindeki iki alan için yapılacak olan maden arama ihalesi ertelendi bu bir kazanım ancak çözüm değil. Erteleme, ihalenin uygun koşullar oluştuğunda yeniden yapılacak anlamı taşıyor. Ayrıca Gülyalı, Altınordu ve Korgan'daki maden arama ihaleleri yapılacak. Ulubey halkının birlikteliği ve dayanışması ihaleyi ertelendi ancak iptal edilmedi. Tehlike devam ediyor."
Mitingde Ulubey Akoluk Dernek Başkanı Murat Kirpitçi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara, "Eğer bugün buraya madenci girerse, yarın siz buraya giremezsiniz" diye seslenmiş, yapılacak olan maden ihalesinin iptal edilmesini istemişti. Miting platformundan oluşan 6 kişilik bir heyet Ankara’ya giderek yetkililerle görüşmüştü.
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