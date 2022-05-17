Kanadalı şirketin Emirdağ'daki maden arama faaliyetine yurttaşlar tepkili

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki yaylalarda bulunan mera arazisindeki maden arama faaliyetlerine yurttaş tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen buluşma “bilirkişi heyetinin” bölgeye geliş gününe denk getirildi. Siyasi parti temsilcileri ve çevre platformları mücadelelerinin süreceğini dile getirdi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu Sözcüsü Nurettin Yılmaz ile süreci konuştuk. CHP’li Köksal söz konusu tabloya dair önemli bilgiler verdi: “Oradaki çalışmalarda altın bulunduktan sonra siyanür havuzunda ayrıştırılması ve siyanürün yeraltı sularına, toprağa karışması oradaki habitatı yok edebilir. Siyanür, kanser başta olmak üzere çok fazla hastalığa neden oluyor, ölümcül bir tehlike ortaya çıkartabiliyor. Sıkı bir denetim yapacaklarını düşünmüyoruz ve bu yüzden de AKP iktidarına güvenmiyoruz.”

"DİKKATLERİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDIK"

Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu Sözcüsü Nurettin Yılmaz ise “Keşifte bilirkişilerin dikkatini çekmek ve burada farkındalık yaratmak için tırnak içerisinde ‘eğlence’ düzenledik. İşin sonunda dikkatlerini çekmeyi başardık” dedi. Yılmaz, “Bugün geldiğimiz noktada birçok partiden destek geldi. CHP, İYİ Parti, DP ve Zafer Partisi protestomuza destek oldu” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Eğer bizim lehimize bir karar çıkarsa madenciler itiraz edecektir. Bizim aleyhimize çıkarsa biz de itiraz edeceğiz. Seçimlere kadar ulaşırsak sonrası kolay diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Kanadalı şirket Eldorado ve Kanada merkezli TÜPRAG’ın maden arama ve sondaj faaliyeti mahkeme tarafından durduruldu. Şirket, Konya İstinaf Mahkemesi’ne gitti ve mahkeme, “Maden meraya çok zarar vermez” diyerek yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Ancak, aynı mahkeme yeraltı sularına, çevre ve ormana nasıl zarar vereceğiyle ilgili ayrıntılı bir inceleme yapılmadığından bölgeye bilirkişi heyeti atadı. Süleyman Demirel Üniversitesi’nden oluşan bilirkişi ekibi 11 Mayıs’ta yaylaya giderek keşif çalışması yaptı.

ZARAR ÇOK BOYUTLU

Bölgedeki yurttaşın geçimini hayvancılıkla sağladıklarını ifade eden Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu Sözcüsü Nurettin Yılmaz, “Burada sadece çevre köyleri saysak bile 50 bin damızlık koyun var. Yani bu demek oluyor ki yılda 100-150 bin kuzu üretimi yapılıyor. Bölgede aynı zamanda aylık 1 milyon litre süt üretiliyor. Söz konusu proje hayata geçerse bu oran düşecektir” dedi.