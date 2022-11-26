Gaziantep Valiliği açıkladı: Karkamış’ta okullar tatil edildi
Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, okullar 2 gün daha tatil edildi.
Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda bir okul, bir tır ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.
Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.
Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca eğitime ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.
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