Ulusal Süt Konseyi açıkladı: Çiğ süt fiyatlarına zam geldi!

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt referans fiyatında güncellemeye gitti.

Konsey, litre başına 18,35 TL olan çiğ süt fiyatını 1,25 TL artırarak 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 19,60 TL olarak açıkladı. Böylece tavsiye satış fiyatında yüzde 6,8 artış sağlanmış oldu.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), üretimin devamlılığı için çiğ süt fiyatının 21 TL’ye çıkarılmasını talep etmişti.

17 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında yapılan açıklamada, “1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 29 Kuruş fark uygulanacaktır. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir” ifadeleri yer aldı.