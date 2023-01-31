Ulusal Süt Konseyi toplandı: Çiğ süt fiyatı güncellenmedi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 19:56

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 19:56

En son 14 Ekim’de toplanan Konsey, çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 8,50 TL olarak açıklamıştı. Ancak, damızlık ineklerin kesimleri nedeniyle süt krizi yaşanırken serbest piyasada fiyatlar 11 TL’ye kadar çıkmıştı. Üretici, uzun bir aradan sonra bugün çiğ süt fiyatında güncelleme beklerken USK, fiyat açıklamadı.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 12 sene önce Ulusal Süt Konseyi’nin üreticinin zararına üretime son vermek için kurulduğunu ancak çiftçiyi koruyan bir mekanizma olmak yerine hükümetin fiyatları belirleme “enstrümanı” olarak kullanıldığını belirtti.

Solakoğlu, “USK’nın bir önemi kalmadı. Yeniden süt fiyatları sahada belirlenen fiyatlar üzerinden belirleniyor. Ama bugünler gelip geçici günler. USK’nın yeniden toparlanıp sürdürülebilir bir fiyat açıklamasını gönül arzu ediyor. Ama en önemli konu liyakatli, tarafsız ve siyasetten ari insanların bir masada oturduğu konseyin oluşması lazım. Bugün dünyada gıda enflasyonu düştüğü halde Türkiye’de gıda enflasyonu en çok artan 5. ülke konumunda. Panikle ve bilgiden yoksun bir şekilde alınan kararlar. Bu biyolojik mekanizmayı bozduğu içim Türkiye’nin 2-3 yılı çok karanlık gözüküyor" dedi.

Önümüzdeki süreçte üreticinin çiğ süt satışında serbest piyasa koşullarının geçerli olacağını belirten Solakoğlu, “Soğutma tankı olmayan üreticilerin ellerine yaklaşık 11 TL eline geçiyor. Yeter mi? Şu aşamada çok fazla para kazandırmamakla beraber, en azından kıt kanaat geçimini sağlayacak bir fiyattayız ama bu fiyatların daha aşağıya düşmesi et fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemde daha hızlı bir inek kesimine sebep verir. O yüzden şu anda dengeleri bozmamak en doğru kararmış gibi gözüküyor” dedi.