Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşundan Fed tahmini

28 Haziran 2022 Salı, 10:08

Fed’in sıkılaştırma patikasında ilerlemesiyle birlikte resesyon tahminlerine artık Fed’in ilk faiz indirimini ne zaman yapacağına dair öngörüler eşlik ediyor. S&P Global ABD’de, 2023’te düşük büyüme oranlı bir yavaşlama öngörürken, Fed’in bu yıl önden yüklemeli faiz artışlarına devam edeceğini tahmin etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kurum ilk faiz indiriminin 2024 üçüncü çeyrekte geleceğini öngörüyor. Piyasada 2024’te resesyon riskinin hafife alındığını vurgulayan Goldman Sachs stratejistleri ise Fed’in bu dönem daha güvercin politikalara yönelebileceğini öngördü.

2008 krizinde açtığı kısa pozisyonlarla bilinen Scion Asset Management Kurucusu Michael Burry ise perakende sektöründe oluşan arz fazlasının Fed’in faiz artışlarını geri almasıyla sonuçlanabileceğini söyledi. Piyasada faiz swaplarının ima ettiği Fed’in politika faizi beklentisi Mart 2023’ için yüzde 3,60 seviyesinde bulunuyor. Birkaç hafta önce aynı vade için yüzde 4 fiyatlaması yapılıyordu. Fiyatlamaların düşmesinde Fed’in faiz indirimine gideceği beklentileri rol oynuyor.

ARALIK AYINA KADAR YÜZDE 3,8 TAHMİN EDİLİYOR



Fed son toplantısında 75 baz puan ile 1994’ten bu yana en büyük faiz artırımını gerçekleştirirken, Fed Başkanı Jerome Powell bir sonraki toplantıda da 75 veya 50 baz puanlık bir artışa gidilebileceği mesajını vermişti.

Öte yandan Fed yetkilileri faizlerin aralık ayına kadar yüzde 3,4, 2023 sonuna kadar da yüzde 3,8’e yükseleceğini tahmin etti. Mart ayındaki tahminler sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 2,8 seviyesindeydi. Powell’ın “75 baz puanlık faiz artışı alışılmadık şekilde büyük bir adım ve bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” demesi çok daha büyük faiz artırımları ihtimalini masadan kaldırmıştı.