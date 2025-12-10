Uluslararası yatırım bankasından asgari ücret zam tahmini!

JPMorgan, Türkiye Tüketici Şirketleri için hazırladığı 2026 Görünüm raporunu yayımlayarak sektörün mevcut durumuna ilişkin önemli tespitler paylaştı. Raporda, 2025 yılında gelirlerdeki yavaşlama ve marjlardaki baskının etkisiyle reel kazançların ortalama yüzde 20 oranında gerilediği belirtildi.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Banka, asgari ücrete yönelik tahminini de duyurarak yüzde 25 artış öngördüğünü açıkladı. JPMorgan, bu beklentinin 12 aylık enflasyon tahminleriyle uyumlu olduğuna dikkat çekti. Bankanın projeksiyonuna göre 2026 yılında asgari ücretin 27 bin 630 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00’te toplantıya çağırdı. Asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı böylece 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET SEVİYESİ

Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla geçerli olan asgari ücret 22 bin 104 TL düzeyinde bulunuyor. Bu tutar, 2025 yılında yapılan yüzde 30’luk artış sonrası uygulanmaya başlamıştı.