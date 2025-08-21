Üniversiteler açılıyor, kiralık ev talebi artıyor: Fiyatlar hangi şehirlerde yükseliyor?

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala kiralık konut piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle üniversite kampüslerinin bulunduğu bölgelerde kiralık ev arayışı hızlanırken, ilan sayısı ve kira fiyatlarında artış gözlemlendi.

KİRALIK KONUT FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, kiralık konut piyasasında son iki haftada yüzde 15 artış olduğunu belirterek fırsatçıların fahiş kira artışlarına yöneldiğini söyledi.

Akçam, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde kira fiyatları son bir yılda yüzde 60’a varan oranlarda arttı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte bu artışın daha da hızlanması bekleniyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacı, piyasadaki mevcut dengesizliği daha da belirgin hâle getiriyor. Aileler, çocuklarının daha uygun maliyetle barınabilmesi için kiralık evleri tercih ediyor. Ancak bu talep, zaten sınırlı olan kiralık konut stoğunu daha da daraltıyor. Bazı bölgelerde 1+1 dairelerin bile aylık kira bedeli 10 bin TL’yi aşmış durumda. Üniversite açılış dönemleri, bu baskıyı daha da artırıyor” dedi.

SORUN NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

Akçam, öğrencilere özel sosyal konut projeleri, denetimli kira uygulamaları ve yerel yönetimlerin barınma desteklerinin çözüm için önemli adımlar olduğunu vurguladı:

Kalıcı çözümler için ortak akıl ve kamusal irade şart. Aksi takdirde hem öğrenciler hem de dar gelirli vatandaşlar barınma sorununun içinde kalmaya devam edecek.

BAKANLIK DENETİMLERİ SIKI TUTUYOR

Ticaret Bakanlığı da emlak piyasasının yakından takip edildiğini belirterek, “Piyasa dengesini bozacak manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletme ve mülk sahiplerine bugüne kadar 137 milyon lira idari yaptırım uygulandı” açıklamasını yaptı.

İSTANBUL’DA TALEP DÜŞÜŞTE

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise talebin artmadığını, aksine düştüğünü savundu. Aşa, “Eskiden bir ev boşalsın diye kapıda 3-5 kişinin beklediğini görürdünüz. Şimdi ise her emlakçının elinde 5-10 tane ev var. Bazı semtlerde, özellikle Fatih’te talep neredeyse sıfıra inmiş durumda” dedi.

Aşa sözlerini şöyle sürdürdü: