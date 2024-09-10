YÖK TÜFE'yi işaret etmişti: Vakıf üniversitelerinde zam oranı yüzde 228'i buldu!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 15:45

Güncelleme: 10.09.2024 - 15:47

Vakıf üniversitelerinin 2024-2025 akademik yılı için öğrencilerden talep ettiği yıllık ücretler geçen aylarda belli oldu. Özellikle büyük şehirlerde bulunan ve aralarında Koç, Sabancı ve Bilkent üniversitelerinin yer aldığı bazı kurumların eğitim ücretlerine resmi enflasyon oranının çok üstünde zam yaptığı görüldü. Zam oranı çoğu vakıf üniversitesinde yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşirken; son günlerde akademisyenleri gerekçesiz işten çıkardığı haberleriyle gündeme gelen Fenerbahçe Üniversitesi’nde ise yüzde 228’e yaklaştı.

Duruma tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Taşkın, vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerine yaptıkları fahiş zammı Milli Eğitim Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı’na gönderdiği iki ayrı soru önergesiyle gündeme getirdi. Taşkın şunları ifade etti:

''Eğitim bir kamu hizmetidir. İster devlet ister vakıf üniversitesi olsun yüksek öğrenim ulaşılabilir ve nitelikli olmak zorundadır. Vakıf üniversiteleri kar amacına yönelik kurulamaz ve bu amaçla hareket edemezler. Bu nedenle eğitim-öğretim ücretlerine yapılan fahiş zamları anlamanın ve kabul etmenin imkânı yok.''

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TÜFE'Yİ İŞARET ETTİ

Yüksek Öğretim Kurulu, 10 Temmuz 2024 tarihli toplantısında konuyu gündemine almış ve vakıf üniversitelerine, eğitim öğretim ücretleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususları bildirmişti. Buna göre ilk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması ve her halükarda yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalama oranının esas alınması gerektiği vakıf üniversitelerinin yönetimlerine iletilmişti. Buna rağmen 2023-2024 akademik yılında yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı için ücretini tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitimi için 1,1 milyon TL, 2023-2024 akademik yılında yıllık ücreti 310 bin TL olan Bilkent Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı için 620 bin TL ve 2023-2024 akademik yılında 530 bin TL olan Koç Üniversitesi ise 2024-2025 akademik yılı için 1 milyon 75 bin TL (tıp fakültesi dışındaki programlar dahil değildir) olarak açıklamıştı.

Taşkın konuyla ilgili şunları belirtti:

''Eğitim hakkıyla yakından ilgili olan bu konuda, YÖK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı vakıf üniversitelerini denetlemiyor mu? Vakıf üniversiteleri bir yandan akademik personelini gerekçe göstermeden işten çıkarıyor; öte yandan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 8. Maddesini hiçe sayarak akademisyenlere kamudaki meslektaşlarıyla eş ücret ödemiyor. YÖK ise konuyla ilgili tüm şikayetlere rağmen sessiz kalıyor. Vakıf üniversitelerinin bir ticarethane gibi hareket etmesine müsade edilemez. Devletin tüm ilgili kurumları görevlerini yapmalıdır.''

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Taşkın iki ayrı soru önergesi ile şu sorulara yanıt aradı:

• 2024-2025 akademik yılı için Türkiye genelindeki vakıf üniversitelerinde yıllık ücret artış oranları ne kadar olmuştur? Hangi vakıf üniversiteleri, YÖK'ün belirttiği üzere, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalama oranını aşmama uyarısına uymamıştır?

• Konuyla ilgili Bakanlığınızca bir inceleme yapılmış mıdır ve bu tür durumlar için öngörülen bir yaptırım var mıdır?

• YÖK’ün yaptığı uyarıya aykırı yapılan fahiş zamlarla ilgili YÖK bir işlem başlatmış mıdır?

• Eğitim hakkıyla yakından ilgili olan bu konuda, YÖK vakıf üniversitelerini neden denetlememektedir? YÖK’ün bu artışlara karşı uyguladığı bir yaptırım var mıdır?