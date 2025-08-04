Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ABD ekonomisindeki zayıflama sinyalleri, altın piyasasını yeniden hareketlendirdi. ABD'deki kısa vadeli büyüme ve enflasyon beklentilerinin bozulduğuna dikkat çeken Citi, altın talebinin artacağı öngörüsüyle fiyat tahminini yukarı yönlü güncelledi.
Ekonomik verilerle birlikte güvenli liman arayışı tekrar öne çıktı. Küresel yatırımcıların rotası yeniden altına çevrilirken, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citi, altın için 3 aylık fiyat tahminini revize etti.
CITI ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Citi, son yayınladığı analiz raporunda, üç ay vadeli spot altın fiyatı beklentisini 3300 dolardan 3500 dolara çıkardı. Bununla birlikte, öngörülen fiyat aralığı da 3100–3500 dolar bandından 3300–3600 dolar seviyelerine taşındı.
Raporda, tahminlerin güncellenme nedeni olarak ABD'deki kısa vadeli döngüsel büyüme ve enflasyon beklentilerindeki bozulma gösterildi.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIYOR
ABD’de açıklanan son zayıf istihdam verileri, piyasada Fed’in eylül ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Bu durum, küresel emtia piyasalarında özellikle altın fiyatlarının yönünü etkileyebilecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.
ALTIN YENİDEN ÖNE ÇIKIYOR
Uzmanlar, Fed’in daha güvercin bir duruş sergilemesi durumunda doların zayıflayabileceğini ve tahvil getirilerinin düşebileceğini belirtiyor. Bu senaryoda altının yatırım açısından daha cazip hale gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 395 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 206 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 693 TL
- Ons altın: 3 bin 361 dolar
- Yarım altın: 14 bin 413 TL
- Tam altın: 28 bin 705 TL
- Gremse altın: 71 bin 982 TL