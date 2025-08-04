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Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…
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Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

4.08.2025 09:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ABD ekonomisindeki zayıflama sinyalleri, altın piyasasını yeniden hareketlendirdi. ABD'deki kısa vadeli büyüme ve enflasyon beklentilerinin bozulduğuna dikkat çeken Citi, altın talebinin artacağı öngörüsüyle fiyat tahminini yukarı yönlü güncelledi.

Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Ekonomik verilerle birlikte güvenli liman arayışı tekrar öne çıktı. Küresel yatırımcıların rotası yeniden altına çevrilirken, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citi, altın için 3 aylık fiyat tahminini revize etti.

Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

CITI ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Citi, son yayınladığı analiz raporunda, üç ay vadeli spot altın fiyatı beklentisini 3300 dolardan 3500 dolara çıkardı. Bununla birlikte, öngörülen fiyat aralığı da 3100–3500 dolar bandından 3300–3600 dolar seviyelerine taşındı.

Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Raporda, tahminlerin güncellenme nedeni olarak ABD'deki kısa vadeli döngüsel büyüme ve enflasyon beklentilerindeki bozulma gösterildi.

Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIYOR

ABD’de açıklanan son zayıf istihdam verileri, piyasada Fed’in eylül ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Bu durum, küresel emtia piyasalarında özellikle altın fiyatlarının yönünü etkileyebilecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ALTIN YENİDEN ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, Fed’in daha güvercin bir duruş sergilemesi durumunda doların zayıflayabileceğini ve tahvil getirilerinin düşebileceğini belirtiyor. Bu senaryoda altının yatırım açısından daha cazip hale gelmesi bekleniyor.

Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 395 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 206 TL
  • Cumhuriyet altını: 28 bin 693 TL
  • Ons altın: 3 bin 361 dolar
Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…
  • Yarım altın: 14 bin 413 TL
  • Tam altın: 28 bin 705 TL
  • Gremse altın: 71 bin 982 TL
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