Ünlü bankadan fiyatlarda artış sinyali: Altında hedef yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Ekonomik verilerle birlikte güvenli liman arayışı tekrar öne çıktı. Küresel yatırımcıların rotası yeniden altına çevrilirken, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citi, altın için 3 aylık fiyat tahminini revize etti.

Citi, son yayınladığı analiz raporunda, üç ay vadeli spot altın fiyatı beklentisini 3300 dolardan 3500 dolara çıkardı. Bununla birlikte, öngörülen fiyat aralığı da 3100–3500 dolar bandından 3300–3600 dolar seviyelerine taşındı.

Raporda, tahminlerin güncellenme nedeni olarak ABD'deki kısa vadeli döngüsel büyüme ve enflasyon beklentilerindeki bozulma gösterildi.

ABD’de açıklanan son zayıf istihdam verileri, piyasada Fed’in eylül ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Bu durum, küresel emtia piyasalarında özellikle altın fiyatlarının yönünü etkileyebilecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

ALTIN YENİDEN ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, Fed’in daha güvercin bir duruş sergilemesi durumunda doların zayıflayabileceğini ve tahvil getirilerinin düşebileceğini belirtiyor. Bu senaryoda altının yatırım açısından daha cazip hale gelmesi bekleniyor.