Ünlü bankadan kritik Bitcoin tahmini

06 Ocak 2022 Perşembe, 11:29

Goldman, Bitcoin’in piyasa değerinin 700 milyar doların biraz altında olduğunu tahmin ediyor. Bu, kurumun Bitcoin ve altından oluştuğunu belirttiği “değer saklama pazarının yüzde 20’sini oluşturuyor.

Goldman Sachs Group’a göre Bitcoin, yatırımcıların dijital varlıkları daha fazla benimsemesiyle altın yatırımlarının bir kısmını çekmeye devam ederek 100 bin dolar seviyesine çıkabilir.

ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Yatırıma uygun altının değerinin ise 2,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl’a göre Bitcoin’in “değer saklama aracı” pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde “varsayımsal olarak” yüzde 50’ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18’lik toplam yıllık getiri ile 100 bin doların biraz üzerine çıkabilir.

BİTCOİN NE KADAR?

6 Ocak sabah saatlerinde Bitcoin de yüzde 7,3 oranında değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 43 bin 87 dolar seviyesine inerken hakimiyeti ise yüzde 37.53'e yükseldi.