Ünlü bankadan Türk Lirası uyarısı!

Commerzbank, Türkiye’nin cari işlemler dengesindeki bozulmanın liranın temel göstergelerinin zayıf kaldığını ortaya koyduğunu açıkladı. Haziran ayında cari açık beklentilerin üzerinde 2,0 milyar dolar olarak kaydedildi.

Commerzbank’tan Tatha Ghose’nin notuna göre, Mayıs ayında görülen toparlanmaya rağmen sermaye akışlarının yavaş kalması döviz rezervleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Ekonomist Ghose, Türkiye’nin uzun süredir devam eden makroekonomik dengesizliklerinin yeniden öne çıktığını belirtti. Özellikle yüksek faiz oranlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlayan güçlü hanehalkı tüketimi dikkat çekiyor. Ghose, bu dengesizliklerin ve tutarsız cari işlemler performansının liranın temel göstergelerinde herhangi bir iyileşmeye işaret etmediğini vurguladı.