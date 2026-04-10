Ünlü ekonomist açıkladı: Merkez Bankası'nın kaç ton altın sattığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağırlıklı olarak altına dayalı rezerv yapısı kapsamında TL’yi korumak için satış ve swap işlemlerini geçen hafta da sürdürdü. Ekonomist Uğur Gürses’in Merkez Bankası verilerine dayandırdığı hesaplamalara göre, 3 Nisan ile biten haftada TCMB 9.5 ton altın satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde döviz karşılığı altın swap miktarı ise 3.3 ton azaldı. Gürses, toplam altın satışının 57.3 tona ulaştığını, swap miktarının ise 75.7 ton olduğunu belirtirken, bu işlemlerle sağlanan toplam dolar likiditesinin 19.5 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE GERİLEME

Merkez Bankası’nın açıkladığı haftalık para ve banka verilerine göre, toplam rezervler 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 306 milyon dolar artarak 161 milyar 645 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 127 milyon dolar artışla 58 milyar 417 milyon dolara çıktı. Bir önceki hafta bu rakam 55 milyar 290 milyon dolar seviyesindeydi.

Aynı dönemde altın rezervleri de 3 milyar 180 milyon dolar artarak 100 milyar 49 milyon dolardan 103 milyar 229 milyon dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler ise 10 milyar 574 milyon dolarlık artışla 45 milyar 656 milyon dolara çıktı. Ancak bu artışta swap işlemleri etkili olurken, swap hariç net rezervler 18.4 milyar dolara geriledi. Söz konusu kalem bir önceki hafta 20.2 milyar dolar seviyesindeydi.

TÜZEL KİŞİLERDEN DÖVİZE YÖNELİM

Merkez Bankası verilerine göre, 3 Nisan haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 785 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı 237 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin yabancı para mevduatı 2 milyar 548 milyon dolar yükseldi.

Bir önceki hafta gerçek kişilerin altın mevduatlarını artırmasının etkisiyle yükselen yabancı para mevduatlar, geçen hafta ise tüzel kişilerin ağırlıklı olarak dolar tercih etmesiyle artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ise kur korumalı mevduat bakiyesi 19 milyon TL azalarak 1 milyar 515 milyon TL’ye geriledi.

YABANCI YATIRIMCI TAHSİL VE HİSSE SATIŞINDA

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta TL varlıklardaki satışlarını sürdürdü. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 3 Nisan ile biten haftada yabancılar 217.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 784.3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı gerçekleştirdi. Buna karşılık 15 milyon dolarlık özel sektör tahvili alımı yapıldı.

Savaşın başladığı dönemden bu yana devlet tahvillerinde yabancı çıkışı 6.9 milyar dolara ulaşırken, hisse senetlerinde 1.3 milyar dolarlık net satış kaydedildi. 27 Şubat’tan itibaren yabancı yatırımcıların hisse ve tahvil piyasasından toplam çıkışı ise 8.2 milyar doları buldu.