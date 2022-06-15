Ekonomist Selçuk Geçer'den dolar için dikkat çeken 'gece yarısı operasyon' iddiası

15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:54

Ekonomist Selçuk Geçer, süper bono hamlesi için de uyarılarda bulundu.

Geçer "Sizi uyarıyorum" deyip "Ben Süper Bono gelme ihtimalini görmüyorum. Ama bu tür konuşmalar gelmeye devam ederse her an torbadan bir sürpriz çıkabilir. Uyarıyorum sizi. Dikkatli oldun. Cumhurbaşkanı ne zaman faizleri düşürmeyeceğiz diyorsa torbadan bir tavşan çıkabilir. Öyle bir ürün çıktığında dolar kuru düşer ama yıl sonunda ciddi bir hale gelir" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BÖYLE BİR HATA YAPMAZLAR"

Gece yarısı operasyonuna dikkat geçen Geçer, "Enflasyon kontrol altına alınıyormuş gibi görünse de sonrasında yükselir. Bir gece yarısı operasyonu ile dolarda bir geri çekilme olabilir" dedi.

Geçer, şöyle devam etti:

"16 seviyelerinden 14.80 seviyelerine bir gevşeme olur. Umarım böyle bir hata yapmazlar. ‘Nass’ demeye devam ederlerse yeni bir enstrüman geliyor. Ama politika faizlerini çok yüksek yapamazlar. Dolayısıyla eğer ki faiz artırsalar da daha çok artırmak zorunda kalacaklar."