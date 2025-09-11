Ünlü ekonomistler Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi: 'CHP operasyonundan tedirginim mesajı...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,50 seviyesine çekti. Beklentiler 200-250 baz puan arasında bir indirim yönündeydi. Kararın piyasa öngörülerine paralel gerçekleşmesi sonrası ekonomistler Merkez Bankası’nın adımını farklı açılardan değerlendirdi.

HAYRİ KOZANOĞLU: MERKEZ BANKASI ORTA YOLU SEÇTİ

İktisatçı Hayri Kozanoğlu, TCMB’nin kararını “ortayolcu” olarak nitelendirdi. Kozanoğlu, “TCMB 250 puan indirimle orta yolu seçti! 200 puan indirim yaparak; ‘CHP operasyonundan tedirginim’ mesajı vermekten kaçındı. 300 puan indirimle; Temmuz enflasyonundaki sıçrama, 2. çeyrek %4,8 büyüme, rezervlerde zayıflama konularını dikkate almıyorum izlenimini de vermek istemedi” ifadelerini kullandı.

MAHFİ EĞİLMEZ: BORSADA HAFİF YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kararın ardından borsada kısa süreli hareketlilik yaşandığını belirtti. Eğilmez, “TCMB politika faizini 2,5 puan indirdi (%43'den %40,5'e.) İlk yarım saatte borsada hafif bir yükseliş yaşandı, diğer göstergeler aynı yerde duruyor” dedi. Yıl sonu tahminine ilişkin ise, “Yılsonuna çok var. Türkiye'de yarın ne olacağını tahmin etmek bile çok artık. Sürekli sürprizler, sürekli risk artırıcı işler” yorumunu yaptı.

HAKAN KARA: ENFLASYON İÇİN TEMKİNLİ DİL DİKKAT ÇEKİCİ

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kararın beklentilere paralel olduğunu belirtti. Kara, “Sıkıcı (Tahmin edilebilir) para politikası iyidir” dedi. Ayrıca TCMB metnindeki “Gıda fiyatları ile ataleti yüksek kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır” ifadesine işaret ederek, “Merkez Bankası metnindeki en dikkat çekici değişiklik enflasyona dair daha temkinli bir dil kullanılması” değerlendirmesini yaptı.

Kara, faiz indiriminin tahminine uygun olduğunu belirterek, “Tahmin ettiğimiz gibi Merkez Bankası ciddi bir hata yapmadı ve 250 baz puan indirdi. 250 baz puanı kabaca tahmin etmem kararı tam tasvip ettiğim anlamına gelmez. Bana göre 200 daha iyi olurdu ama merkez bankasının yönetmek durumunda olduğu dengeler dikkate alındığında kötü bir karar olmadığını düşünüyorum. O dengeleri yönetmek zorunda olması ayrı bir sorun tabii” dedi.

EMRE ALKİN: TABELAYA OYNAMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Garp cephesinde yeni bir şey yok…” ifadesini kullandı. Alkin, “Eğer sıkı para politikasına devam ediliyorsa faiz indirimi tabelaya oynamaktan başka hiçbir şey değil. Tabelaya oynayan bir Merkez Bankası’nı da kabul etmek mümkün değil...” dedi.

Kararı özetleyen Alkin, “Hanehalkının beklentisini kıramadık, reel sektörün belini doğrultamadık, esnafı yaşatamadık, vatandaşa ‘oh’ dedirtmedik. Hedefi bir türlü tutturamadık. Şimdi eskiye dönüyoruz. ‘Azıcık’ yüksek enflasyon ve buna uygun faiz sistemine…” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.