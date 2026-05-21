Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlü ekonomistlerden mutlak butlan kararına tepki: 'Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı!'

Ünlü ekonomistlerden mutlak butlan kararına tepki: 'Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı!'

21.05.2026 20:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Ünlü ekonomistlerden mutlak butlan kararına tepki: 'Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı!'

CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararı ve yönetim değişikliği şoku, zaten kırılgan olan piyasalarda belirsizliği tırmandırarak Borsa İstanbul'da sert düşüşü tetikledi. Ekonomistler, mart ayındaki 73 milyar dolarlık finansman ihtiyacına ve carry trade çıkışlarına dikkat çekerek, bu siyasi krizin rezervler üzerindeki baskıyı artıracağı ve faturanın ağır olacağı konusunda uyarılarda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararının ardından Borsa İstanbul'da satış baskısı artarken ekonomistler sürecin ekonomi ve piyasalar üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahkeme, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

'YAZIK DEĞİL Mİ VATANDAŞA?'

Ekonomist İris Cibre, mevcut ekonomik görünümün kırılgan olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

Ülke ekonomisi, ocaktan beri kendini gösteren kırılganlık içindeydi. Savaşla daha da kırıldı, butlanla daha da kırılacak. Finansman ihtiyacı Mart'ta 73 milyar dolar. Şu saniye, carry koşa koşa kaçarken, menkul kıymet ya da doğrudan yatırım gelmezken, nereden sağlanacak o ihtiyaç? Rezervden mi? Nereye kadar? Yazık değil mi vatandaşa?'

 

'EKONOMİK BEDEL AĞIR OLACAK'

Ekonomist Serap Durusoy, kararın ekonomik sonuçlarına dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

Mutlak butlan kararının ekonomiye bedeli ağır olacak. Mutlak butlan kararı ile var olan ekonomik sorunlar daha da büyüyecek. Türkiye ekonomisi yeni bir şokla karşı karşıya.

 

EĞİLMEZ'DEN YAPISAL SORUN VURGUSU

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarına vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye, kendi kendine sürekli sorunlar yaratan, sonra da o sorunları çözmeye çalışmak yerine unutturmak için yeni ve daha büyük sorunlar yaratan bir ülkedir. Ülkeler dörde ayrılır: Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, Arjantin ve Türkiye.

 

'CUMHURİYET AK PARTİSİ GENEL BAŞKANI'

Ekonomist Hayri Kozanoğlu ise sürece ilişkin değerlendirmesinde, mevcut siyasi gelişmelerin ekonomi ve piyasalarda belirsizliği artırdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Napolyon için söylenen 'ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak tarih sahnesine çıktı' lafı Kılıçdaroğlu'na cuk oturdu! Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı!

 

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel #Ekonomist