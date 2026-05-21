Ünlü ekonomistlerden mutlak butlan kararına tepki: 'Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı!'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararının ardından Borsa İstanbul'da satış baskısı artarken ekonomistler sürecin ekonomi ve piyasalar üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahkeme, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

'YAZIK DEĞİL Mİ VATANDAŞA?'

Ekonomist İris Cibre, mevcut ekonomik görünümün kırılgan olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

Ülke ekonomisi, ocaktan beri kendini gösteren kırılganlık içindeydi. Savaşla daha da kırıldı, butlanla daha da kırılacak. Finansman ihtiyacı Mart'ta 73 milyar dolar. Şu saniye, carry koşa koşa kaçarken, menkul kıymet ya da doğrudan yatırım gelmezken, nereden sağlanacak o ihtiyaç? Rezervden mi? Nereye kadar? Yazık değil mi vatandaşa?'

Rezerv… — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) May 21, 2026

'EKONOMİK BEDEL AĞIR OLACAK'

Ekonomist Serap Durusoy, kararın ekonomik sonuçlarına dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

Mutlak butlan kararının ekonomiye bedeli ağır olacak. Mutlak butlan kararı ile var olan ekonomik sorunlar daha da büyüyecek. Türkiye ekonomisi yeni bir şokla karşı karşıya.

Mutlak butlan kararının ekonomiye bedeli agir olacak. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) May 21, 2026

EĞİLMEZ'DEN YAPISAL SORUN VURGUSU

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarına vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye, kendi kendine sürekli sorunlar yaratan, sonra da o sorunları çözmeye çalışmak yerine unutturmak için yeni ve daha büyük sorunlar yaratan bir ülkedir. Ülkeler dörde ayrılır: Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, Arjantin ve Türkiye.

Ülkeler 4'e ayrılır: Gelişmiş ülkeler, Gelişmekte olan ülkeler, Arjantin ve Türkiye. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 21, 2026

'CUMHURİYET AK PARTİSİ GENEL BAŞKANI'

Ekonomist Hayri Kozanoğlu ise sürece ilişkin değerlendirmesinde, mevcut siyasi gelişmelerin ekonomi ve piyasalarda belirsizliği artırdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: