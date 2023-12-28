Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:52

Güncelleme: 28.12.2023 - 09:52

TÜİK Aralık ayı enflasyon farkını önümüzdeki günlerde duyuracak. Bunun ile birlikte emekli maaşına gelecek olan zamda belli olacak. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı yüzde kaç artacak? İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK

Aralık ayı enflasyonu aylık bazda 3,26 olursa memurun alacağı zam oranı yüzde 50 olacak. Bu doğrultuda 9 bin 876 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 814 liraya yükselecek.

Bekar bir memurun aldığı 20 bin 337 lira ise yüzde 50 artışla 30 bin 565 TL'ye yükselecek.

Evli bir memurun aldığı 22 bin 17 TL ise yüzde 50'lik zam sonrasında 33 bin 25 TL'ye yükselecek.

En düşük emekli maaşı nisan ayında 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

3 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti tahmini 65,39 olarak güncellenirken Aralık ayı için beklenilen enflasyon aylık 3,26 olması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon verisi yüzde 38 olacak. Bu doğrultuda memur ve memur emeklisinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı toplu sözleşme yüzde 15 eklenerek oran ortaya çıkacak. Yukarıda yer alan tahminlerin doğru çıkması halinde bu oran ise yüzde 50 seviyesinde olacak.