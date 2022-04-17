Ünlü ekonomistten endişe yaratan 'altın' açıklaması: 'FED ile altın arasında...'

17 Nisan 2022 Pazar, 20:30

İslam Memiş, doların 18 lirayı geçtiği dakikalarda “Dolar ve altın çökecek, acınacak hale gelirsiniz” demişti.

Son olarak da 'Gram altın 1450 lira olacak' tahminiyle dikkat çeken Memiş, "FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak, altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak" dedi.

Memiş, “2022 yılı için çok dalgalı bir piyasaya yatırım yapıp pozisyon alın” uyarısında bulunmuştu.

Memiş, 'Altın nasıl 1450 lira olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

"ALTIN İLE DOLAR ARASINDA SAVAŞ OLACAK"



İslam Memiş'in açıklamaları şöyle: