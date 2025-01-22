Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den ekonomi gündemi değerlendirmesi: 'Yasal ama etik değil'

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:19

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:19

İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı televizyon programında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.

'TRUMP COIN YASAL AMA ETİK DEĞİL'

Eğilmez, Avrupa ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek Trump'ın liderlik tarzını tahmin etmenin zorluğuna dikkat çekti. ABD’nin, Rusya'nın oligarklar sistemine benzer bir yola kayabileceğini ifade eden Eğilmez, Trump ve eşinin çıkardığı coinlerle ilgili şu yorumda bulundu:

"Coin çıkarmak bir moda haline geldi. Ancak Trump’ın başkan olduktan sonra bu girişime kalkışması bana etik olmayan bir hamle gibi geliyor. İnsanlar, ABD başkanının çıkardığı bir coinin arkasında devlet desteği olduğunu düşünebilir. Bu durum, menfaat çatışmalarına yol açar ve güveni sarsar."

'PETROLDE BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENMİYOR'

Eğilmez, 2025 yılına kadar petrol fiyatlarında büyük bir sıçrama veya düşüş beklenmediğini söyledi. Küçük çaplı bir yükseliş olabileceğini, ancak fiyatların genel olarak mevcut seviyelerde kalmasının tahmin edildiğini belirtti.

'FAİZDE 2,5 PUANLIK İNDİRİM MANTIKLI OLABİLİR'

Merkez Bankası faiz oranlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Eğilmez, "Mevcut faiz oranı yüzde 47,5, enflasyon ise yüzde 44,4 seviyesinde. Ocak ayında enflasyonun yüzde 42,5-43 civarına inmesi bekleniyor. Bu nedenle 2,5 puanlık bir indirim çok da şaşırtıcı olmaz" dedi. Baz etkisiyle yılın ilk aylarında enflasyonda düşüş yaşanacağını, ancak daha sonra kısmi bir artış olabileceğini ifade etti.

"KKM SONLANSA DA DOLARA HÜCUM BEKLENMEZ"

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine değinen Eğilmez, sistemin sona ermesi durumunda yurttaşların TL hesaplarda kalmaya devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Eğilmez, kurda ani bir oynaklık olmadığı sürece dolara büyük bir geçiş beklemediğini ve Türkiye'nin KKM’den kurtulmak için carry trade yöntemine başvurduğunu söyledi.