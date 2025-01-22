En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ne kadar avantajlı? 100 bin TL ile en yüksek getiri hangi bankada sağlanıyor? 32 günlük vadede en karlı yatırım fırsatları neler? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2025 Çarşamba, 12:04
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde değişim yaşanıyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Özellikle 32 günlük vadelerde yüksek faiz oranları sunan bankalar yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Peki 100 bin TL'lik birikimle, en iyi faiz getirisini elde etmek için hangi bankalar tercih edilebilir? İşte ayrıntılar...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

32 GÜNLÜK VADE NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

32 günlük vadeler kısa vadeli yüksek getiri isteyen ve paraya yakın zamanda ihtiyacı olabilecekler için ideal bir seçenek. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Bu süre zarfında faiz oranları genellikle daha yüksek olur ve aynı zamanda nakit ihtiyacı doğduğunda paraya erişim kolaylığı sağlar.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Peki, 100 bin TL'nin faiz getirisi hangi bankada, ne kadar oldu?

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 4 bin 181 TL

Vade Sonu Tutar: 104 bin 181 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 4 bin 24 TL

Vade Sonu Tutar: 104 bin 24 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 3 bin 590 TL

Vade Sonu Tutar: 103 bin 590 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

FİBABANK

Faiz Oranı: Yüzde 50,5

Net Kazanç: 3 bin 984 TL

Vade Sonu Tutar: 103 bin 984 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ON PLUS DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 4 bin 181 TL

Vade Sonu Tutar: 104 bin 181 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ING

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 4 bin 24 TL

Vade Sonu Tutar: 104 bin 24 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 3 bin 550 TL

Vade Sonu Tutar: 103 bin 550 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3 bin 156 TL

Vade Sonu Tutar: 103 bin 156 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46,5

Net Kazanç: 3 bin 669 TL

Vade Sonu Tutar: 103 bin 669 TL

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