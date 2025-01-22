En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ne kadar avantajlı? 100 bin TL ile en yüksek getiri hangi bankada sağlanıyor? 32 günlük vadede en karlı yatırım fırsatları neler? İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde değişim yaşanıyor.
Özellikle 32 günlük vadelerde yüksek faiz oranları sunan bankalar yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor.
Peki 100 bin TL'lik birikimle, en iyi faiz getirisini elde etmek için hangi bankalar tercih edilebilir? İşte ayrıntılar...
32 GÜNLÜK VADE NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
32 günlük vadeler kısa vadeli yüksek getiri isteyen ve paraya yakın zamanda ihtiyacı olabilecekler için ideal bir seçenek.
Bu süre zarfında faiz oranları genellikle daha yüksek olur ve aynı zamanda nakit ihtiyacı doğduğunda paraya erişim kolaylığı sağlar.
Peki, 100 bin TL'nin faiz getirisi hangi bankada, ne kadar oldu?
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 4 bin 181 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 181 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 4 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 24 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 3 bin 590 TL
Vade Sonu Tutar: 103 bin 590 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: Yüzde 50,5
Net Kazanç: 3 bin 984 TL
Vade Sonu Tutar: 103 bin 984 TL
ON PLUS DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 4 bin 181 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 181 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 4 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 24 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 3 bin 550 TL
Vade Sonu Tutar: 103 bin 550 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 3 bin 156 TL
Vade Sonu Tutar: 103 bin 156 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46,5
Net Kazanç: 3 bin 669 TL
Vade Sonu Tutar: 103 bin 669 TL
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