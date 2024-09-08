Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:31

Güncelleme: 08.09.2024 - 11:31

Fenerbahçe'de önceki sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşayıp, 18 gol, 12 asistlik katkısıyla zirveye ulaşan İrfan Can Kahveci'nin Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor.

YENİ SÖZLEŞME 3 YILLIK

Sabah'ta yer alan habere göre; bu yaz başında İspanyol ekibi Sevilla'dan resmi teklif almasına rağmen Fenerbahçe yönetiminin bırakmadığı milli futbolcu, yeni sözleşme konusunda sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Sezon sonunda serbest kalacak 29 yaşındaki sağ kanat, kontratını 3 sene daha uzatacak. Fenerbahçe, kariyerinin prime dönemini gören oyuncusunun, yıllık 20 milyon TL olan maaşını da katlayarak ödüllendirdi.

İrfan Can Kahveci, yeni sözleşmeyle birlikte senelik 50 milyon TL'yi cebine koyacak.