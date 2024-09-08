Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:31

Fenerbahçe'de önceki sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşayıp, 18 gol, 12 asistlik katkısıyla zirveye ulaşan İrfan Can Kahveci'nin Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor.

YENİ SÖZLEŞME 3 YILLIK

Sabah'ta yer alan habere göre; bu yaz başında İspanyol ekibi Sevilla'dan resmi teklif almasına rağmen Fenerbahçe yönetiminin bırakmadığı milli futbolcu, yeni sözleşme konusunda sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Sezon sonunda serbest kalacak 29 yaşındaki sağ kanat, kontratını 3 sene daha uzatacak. Fenerbahçe, kariyerinin prime dönemini gören oyuncusunun, yıllık 20 milyon TL olan maaşını da katlayarak ödüllendirdi.

İrfan Can Kahveci, yeni sözleşmeyle birlikte senelik 50 milyon TL'yi cebine koyacak.


Etiketler: #fenerbahçe #irfan can kahveci #Sözleşme

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