Ünlü marka duyurdu: Çay fiyatlarına zam geldi!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarında ortalama yüzde 3,5 oranında artışa gitti. Yapılan zam, bugünden itibaren market raflarına yansımaya başladı.

Haziran ortasında uygulanan yüzde 15’lik fiyat artışının ardından, yeni zam kararı sektör tarafından yakından takip ediliyordu. Kuru çaya yapılan son artışın gerekçesi olarak yaş çay alım fiyatındaki yükselişin yanı sıra işçilik ve işletme giderlerindeki artış gösterildi.

YENİ ZAMLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Sektör kaynakları yaptıkları açıklamalarda, temmuzda gerçekleşen yüzde 3,5’lik artışın ardından ağustos ve izleyen aylarda da benzer oranlarda zamların sürebileceğini belirtiyor. Bu artışların yıl sonuna kadar aylık bazda devam etmesi beklentisi dile getiriliyor.