Ünlü şirket 5 bin personelini işten çıkaracak

Japonya merkezli elektronik üreticisi Toshiba, ülke içi çalışan sayısının yüzde 7'sine denk gelen 5 bin personelini işten çıkaracak.

AA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:21
Ünlü şirket 5 bin personelini işten çıkaracak
Abone Ol google-news

Kyodo ajansının, firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Toshiba, yeniden yapılanmaya giderek personel sayısını düşürmeyi planlıyor.

Öz kaynaklarını altyapı, enerji ve dijitalleşme gibi büyüme alanlarına odaklamayı planlayan Toshiba, ülke içinde 5 bin personelini işten çıkarma kararı aldı.

Japon firma, her iş biriminde kaç pozisyonda işten çıkarmaların yapılacağını belirlemek amacıyla mayıs başında işçi sendikasıyla müzakereleri başlatacak.

İş akdi sonlandırılacak personelin çoğunu, idare ve arka ofis çalışanları oluşturacak ve "gönüllü emeklilik" tekliflerine öncelik verilecek.

Mart 2023 itibarıyla firmanın ülke içi yaklaşık 67 bin çalışanı bulunuyor. İşten çıkarılacaklar, toplam personel sayısının yüzde 7'sine denk geliyor.

Toshiba, bünyesindeki firmaların zayıf performansı nedeniyle Aralık 2023'te sona eren 9 aylık periyotta 107 milyar yen net zarar (691 milyon dolar) açıklamıştı.


toshiba haberleri işten çıkarma haberleri

İlgili Haberler

Tesla'dan 'işten çıkarma' kararı

Tesla'dan 'işten çıkarma' kararı
Google, Amazon, Twitch, eBay, Riot Games... İşten çıkarma dalgasına yeni şirketler ekleniyor

Google, Amazon, Twitch, eBay, Riot Games... İşten çıkarma dalgasına yeni şirketler ekleniyor
Ocak ayında en az 152 bin emekçi işten atıldı

Ocak ayında en az 152 bin emekçi işten atıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!

Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!
Yeni bir aşka yelken açtı! Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Yeni bir aşka yelken açtı! Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı
Erdoğan yine 'tasarruf' dedi

Erdoğan yine 'tasarruf' dedi
Emine Cin’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ istendi…

Emine Cin’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ istendi…
Asgari ücret, memur ve emekli zammı… SGK uzmanından 2024 için dikkat çeken zam tahmini: Tek tek oran verdi

Asgari ücret, memur ve emekli zammı… SGK uzmanından 2024 için dikkat çeken zam tahmini: Tek tek oran verdi
Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!

Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!
Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı

Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı
Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?