Ünlü Türk markası Eyüp Sabri Tuncer’e Avrupa’da toplatma kararı: Şirket sahibinden açıklama geldi

Yayınlanma: 15.09.2024 - 19:25

Güncelleme: 15.09.2024 - 19:25

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinde, asırlık kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'in Mart 2022'den önce üretilen ürünleri için toplatma kararı verildiği duyuruldu.

Avrupa Komisyonu sitesinde yer alan bilgilere göre asırlık firma, "2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)" isimli yasaklı maddeyi kullandı.

Açıklamada, maddenin üreme sisteminde hasar yarattığı özellikle hamile kadınlara büyük zararları olduğu kaydedildi. Cilt hassasiyeti de yaratan ürünün kozmetik yönetmeliğine uygun olmadığı vurgulandı. uyarının Mart 2022'den önce üretilen ürünler için olduğu kaydedildi.

Resmi sitede listesine yer verilen ürünler ise şöyle:

Bodrum Mandalinasi (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Combative for Men (250 ml)

Dogal Zeytinyagli Dus Jeli (600 ml)

Dogal Zeytinyagli Sivi Sabun (750 ml)

El ve Vücut Losyonu Almond (300 ml)

Empress (50 ml)

Gardenya (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Hatiralar (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Klasik Limon (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Love Kisses (50 ml, 250 ml)

Okyanus (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Peaceful for Men (250 ml)

Pure Love (50 ml, 250 ml)

Tras Kolonyasi No 2 (250 ml)

Tütün (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Warm Sugar (50 ml, 250 ml)

Wild Beauty (50 ml, 250 ml)

Yasemin (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml).

DÜNYA DEVLERİ İÇİN DE AYNI KARAR ALINDI

Toplatma kararı çıkartılan ürünlerin sadece Eyüp Sabri Tuncer'e ait olmadığı ortaya çıktı. HalkTV’ye konuşan Engin Tuncer'in aktardığı gibi, dünyaca ünlü birçok markanın ürünlerinde 2022'ye o maddeyi kadar kullandığı görüldü. Markalar arasında L'Oreal, Schwarzkopf, Unilever, Palmolive, Nivea ve Dove gibi Türkiye'de de satış yapan markalar olduğu görüldü.

“BU ÜRÜNLER, ESKİ ÜRÜNLER”

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer ise AB’de alınan karara ilişkin Halktv.com.tr’nin soruları üzerine yaptığı açıklamada "Bu eski bir ürün ve yasaklanması olayı da şöyle, 2022 Mart ayından sonra üretilen ürünlerde bunun kullanılmaması gerekiyordu. Oradaki ürünler zaten eski ürünler. Birkaç tane ürünün üzerinden yürütülen bir şey bu. Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu yayında bizim zaten 2022'den önce yapmış olduğumuz ürünlerin resimleri oldu. Bizim logolarımız dört yıl önce logolarımız değildi. Orada resimlerde görecek olursanız, dikdörtgen logolu ürünler. Dolayısıyla bu 2022 öncesinde kesinlikle üretilmiş ürünler” dedi.

“MART 2022’DE TÜM DÜNYADA KULLANILIYORDU”

Engin Tuncer açıklamasının devamında “Şimdi bu ham maddeye gelince, bu hammadde de zaten o tarihten önce yani 2022 Mart ayından önce bütün dünyadaki kozmetik ürünlerde serbestçe kullanılan bir üründü. Piyasada gördüğünüz bütün lüks parfümler de dahil olmak üzere kullanılmış bir hammaddedir. 2022 tarihinden önce üretilmiş ürün olduğu için buna bu şekilde bir yayınla ortalıkta gezmesi doğru değil. Çünkü ürün eğer 2022 Mart ayından sonra üretilmiş bir ürün olsaydı, doğru. Yani yasaklı ürün dediklerinde de bundan önce yıllardır on yıllardır kullanılan bir ham maddeyi” ifadelerini kullandı.

“BİR MARKA KARALANIYOR GİBİ”

Tuncer açıklamasının devamında “Burada bir markanın karalanması sanki ön planda tutulmuş gibi bir durum da var. Biz yaptığımızdan da eminiz. Bizim ürünümüzden bizim yaptığımız ürünlerden hiçbir zaman dünyadaki ve Türkiye'deki kozmetik kanununa aykırı hiçbir şey olmaz, çıkmaz" dedi.

“ÜRÜNLERİ GERİ ÇAĞIRDIK”

Tuncer, "Yasak geldikten sonra ürünler geri çağrıldı mı" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sadece biz değil marketler de biliyorlar iade edilmesi gerektiğini. Bu bir süreçti yönetildi. Hiçbir zaman da karşımıza da çıkmadı. İlk defa buradan çıkıyor şimdi. Geri çağırmayı hep yaptık zaten. Biz olanların tamamını aldık. Sadece biz değil herkes aldı. Kozmetik kanununa aykırı bir şeyin üretilmesine zaten Sağlık Bakanlığı izin vermez.”