Ebeveynler dikkat: Jasmine bebek için toplatma kararı verildi!

Ticaret Bakanlığı, Galyots firmasının ürettiği 'Jasmine' adlı oyuncak bebekler için mevzuata uymadığı gerekçesi ile toplatma kararı aldı. Açıklanan karara göre, ürünü satın almış müşteriler ürünlerini bedeli karşılığında iade yapabilecekler.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:51
Ebeveynler dikkat: Jasmine bebek için toplatma kararı verildi!
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"Jasmine" bebek ilanı, bugünkü gazetelerde, "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla yer aldı. Oyuncak şirketi Galtoys'un Jasmine isimli oyuncak bebekleri Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olarak tespit edildi.

Çocuklar için üretilen ve e-ticaret siteleri ile oyuncak dükkanlarında satışı yapılan Jasmine bebeğin oyuncak cip içindeki görselinin kullanıldığı ilanda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldığı belirtildi.

BEBEKLER GERİ TOPLANACAK

Denetimde, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığının tespit edildiği açıklandı.

Firma adı ve iletişim bilgilerinin de verildiği ilanda, şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir. Ürünü satın almış olan müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."


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