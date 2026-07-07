Ünlü yatırımcıdan Donald Trump'a sert borsa yanıtı: 'Yaptıkları en büyük hata kendilerini zeki sanmaları'

ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa pozisyon alan yatırımcıları hedef alan açıklamaları, ünlü yatırımcı Michael Burry'nin sert tepkisini çekti. "The Big Short" filmiyle geniş kitlelerce tanınan Burry, daha sonra sildiği paylaşımında Trump'ın yatırım anlayışını eleştirdi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen "Trump Accounts" programının tanıtım etkinliğinde ABD borsalarının tarihi zirvelerde olduğunu belirterek, düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıları hedef aldı.

'ÜLKEYE KARŞI BAHİS OYNUYORLAR'

"Kısa pozisyon alan birkaç kişi vardır, zavallılar. Büyük sorun yaşıyorlar, adeta siliniyorlar" diyen Trump, "Kısa pozisyon alanları hiç sevmem çünkü onlar ülkeye karşı bahis oynuyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarına yanıt veren Michael Burry ise daha sonra kaldırdığı sosyal medya paylaşımında ABD Başkanı'nı sert sözlerle eleştirdi.

"Donald Trump, benim Substack'te yazdığım makalelerden hiçbirini milyon yılda anlayamaz. Ama doğaçlama konuşarak kendisi ve çevresi için para kazanmayı herkesten iyi biliyor" ifadelerini kullanan Burry, Trump'ın yatırım yaklaşımına tepki gösterdi.

SERVETİNE GÖNDERME YAPTI

Burry'nin paylaşımının, Trump'ın kısa süre önce yayımlanan mali beyanında hisse senetleri ve kripto varlıklar dahil çeşitli yatırımlarından geçen yıl 2 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıklamasına gönderme yaptığı değerlendiriliyor.

2008 küresel finans krizinden önce ABD konut piyasasına karşı aldığı pozisyonla ün kazanan ve hikâyesi "The Big Short" kitabı ile sinemaya uyarlanan Burry, daha sonraki bir paylaşımında ise kısa pozisyon yatırımcılarını savundu.

"Kısa pozisyon alanların yaptığı en büyük hata, kendilerini diğer insanlardan daha zeki sanmalarıdır" diyen Burry, bu yatırım stratejisinin yüksek risk taşıdığına dikkat çekti.

KISA POZİSYONDA RİSK UYARISI

Geçen ay Substack hesabında yayımladığı yazıda yatırım yaklaşımını ayrıntılı şekilde anlatan Burry, kısa pozisyon işlemlerinde kazanç potansiyelinin sınırlı, zarar riskinin ise teorik olarak sınırsız olduğunu vurguladı.

Burry, portföyünün büyük bölümünün çoğu zaman uzun pozisyonlardan oluştuğunu belirterek, piyasa değerlemelerinin yükseldiği dönemlerde nakit oranını artırdığını, aşırı değerlenme gördüğü zamanlarda ise hem endekslerde hem de spekülatif hisselerde opsiyonlar aracılığıyla kısa pozisyon aldığını ifade etti.