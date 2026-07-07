Deutsche Bank'tan döviz tahmini: Dolar ve Euro yıl sonunda ne kadar olacak?

Deutsche Bank, CEEMEA 2026 ikinci yarı görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaştı. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasını korurken yılın ikinci yarısında temkinli faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü.

Rapora göre politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinden üçüncü çeyrek sonunda yüzde 36'ya, 2026 yıl sonunda yüzde 35'e, 2027 yıl sonunda ise yüzde 31'e gerilemesi bekleniyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Deutsche Bank, döviz kurlarına ilişkin yıl sonu beklentilerini de paylaştı.

Banka, Dolar/TL kurunun 2026 yıl sonunda 51 seviyesine, 2027 yıl sonunda ise 65 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

2026 yıl sonu Euro/TL tahmini ise 63,8 olarak açıklandı.

TÜRK LİRASI İÇİN DEĞERLENME DEĞERLENDİRMESİ

Raporda, yüksek reel faiz ortamının etkisiyle Türk Lirası'nın son yıllarda reel bazda önemli ölçüde değerlendiğine dikkat çekildi.

Analistler, bu durumun tüketim amaçlı ithalatı artırdığını, doğrudan yabancı yatırımların (FDI) ise son 20 yılın ardından ilk kez negatife dönmesinin kurdaki reel değerlenmeye ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Buna karşın turizm gelirleri ile altın fiyatlarındaki gerilemenin kısa vadede Türk Lirası'nı destekleyebileceği değerlendirmesi yapıldı.

2026 BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Deutsche Bank, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3 büyümesini beklediğini açıkladı.

Banka, 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 30,5 olarak açıklarken, cari açığın milli gelire oranını yüzde 2,9, bütçe açığının milli gelire oranını ise yüzde 3,5 olarak öngördü.