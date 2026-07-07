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Çin ekonomisinde 3 yıl sonra bir ilk: Merkez Bankası'ndan devasa altın hamlesi

Çin ekonomisinde 3 yıl sonra bir ilk: Merkez Bankası'ndan devasa altın hamlesi

7.07.2026 15:50:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Çin ekonomisinde 3 yıl sonra bir ilk: Merkez Bankası'ndan devasa altın hamlesi

Çin Merkez Bankası (PBOC), küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşü fırsata çevirerek son yılların en büyük altın alımına imza attı. Fed'in şahin duruşu nedeniyle fiyatlar baskılanırken, Çin başta olmak üzere merkez bankalarının rezerv artırma eğilimi rekor seviyede kalmaya devam ediyor.
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Çin Merkez Bankası (PBOC), 2023 yılından bu yana gerçekleştirdiği en büyük altın alımıyla rezervlerini artırmayı sürdürdü. Açıklanan verilere göre banka, son 20 aydır kesintisiz devam eden altın alım serisini geçen ay da devam ettirdi.

Yayımlanan verilere göre PBOC'un altın rezervi geçen ay 480 bin ons artarak 75,44 milyon onsa yükseldi. Böylece Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık altın alımı gerçekleştirilmiş oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın fiyatları haziran ayında yüzde 12 değer kaybederek ons başına 4 bin doların altına geriledi. Böylece değerli metal, 2008 yılından bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti.

İran savaşıyla artan enflasyon riskleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası duruşu, faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Yüksek faiz beklentileri ise getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

BANKALAR TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından Goldman Sachs ve Deutsche Bank, yıl sonuna ilişkin ons altın tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI SÜRÜYOR

Buna karşın resmi sektörün altın talebi güçlü seyrini koruyor. Dünya Altın Konseyi'nin haziran ayında yayımladığı son ankete göre, gelecek 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlayan merkez bankalarının sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

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