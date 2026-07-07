Cumhuriyet Gazetesi Logo
TESK verileri yayımladı: Esnaf kepenk indiriyor, yeni açılan işyeri sayısı çakıldı

TESK verileri yayımladı: Esnaf kepenk indiriyor, yeni açılan işyeri sayısı çakıldı

7.07.2026 13:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TESK verileri yayımladı: Esnaf kepenk indiriyor, yeni açılan işyeri sayısı çakıldı

TESK verilerine göre, yılın ilk beş ayında açılan esnaf işyeri sayısı gerilerken, kepenk kapatan işletme sayısında artış yaşandı. Yüksek enflasyon ve azalan talep karşısında mayıs ayında yeni işletme kurulumlarında sert düşüş gözlenirken, ülke genelindeki toplam esnaf sayısı nüfusun sınırlı bir payını oluşturmaya devam etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye'de yılın ilk beş ayında açılan esnaf işyeri sayısı azalırken, kapanan işyeri sayısı artış gösterdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun (TESK) Ticaret Sicil istatistiklerinden derlenen verilere göre, Ocak-Mayıs döneminde açılan işyeri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,66 gerilerken, kapanan işyeri sayısı yüzde 8,13 arttı.

Yılın ilk beş ayında açılan esnaf işyeri sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 134 bin 234 seviyesinden 121 bin 261'e düştü.

Aynı dönemde kapanan işyeri sayısı ise 49 bin 905'ten 53 bin 88'e yükseldi.

MAYISTA AÇILAN İŞYERLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Mayıs ayı verileri de açılan işyeri sayısındaki yavaşlamaya işaret etti.

Geçen yıl mayıs ayında 27 bin 438 olan açılan esnaf işyeri sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 29,24 azalarak 19 bin 414'e geriledi.

Kapanan işyeri sayısı ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 düşüşle 9 bin 130'dan 7 bin 244'e indi.

ESNAF İŞYERİ SAYISI 2,5 MİLYONU AŞTI

TESK verilerine göre mayıs sonu itibarıyla Türkiye'de kayıtlı esnaf sayısı 2 milyon 286 bine, bu esnaflara ait işyeri sayısı ise 2 milyon 566 bine ulaştı.

Nüfusun 86 milyon 92 bin olarak esas alındığı verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 2,66'sı kayıtlı esnaf konumunda bulunuyor.

EN YÜKSEK ESNAF ORANI ARTVİN'DE

İller bazında nüfusa oranla en yüksek esnaf oranı yüzde 4,51 ile Artvin'de kaydedildi.

Artvin'i en düşük esnaf oranına sahip iller izledi. Buna göre Şırnak'ta oran yüzde 1,11, Batman'da ise yüzde 1,19 olarak hesaplandı.

Türkiye'de en fazla esnaf işyeri 301 bin 587 ile İstanbul'da bulunurken, İstanbul'u 155 bin 626 işyeriyle İzmir, 138 bin 276 ile Antalya ve 136 bin 957 ile Ankara takip etti.

İlgili Konular: #işyeri

İlgili Haberler

HSBC Türkiye'den resmi ayrılık sinyali: Dev banka Körfez sermayesine mi satılıyor?
HSBC Türkiye'den resmi ayrılık sinyali: Dev banka Körfez sermayesine mi satılıyor? Küresel ölçekte sadeleşme adımları atan HSBC, Türkiye’deki bireysel ve yerel odaklı orta ölçekli kurumsal bankacılık faaliyetleri için tüm seçenekleri masaya yatırdığını açıkladı. Satış iddialarının ardından gelen açıklamada, henüz nihai bir karar alınmadığı belirtilirken, uluslararası kurumsal ve yatırım bankacılığı operasyonlarının bu sürecin dışında kalacağı vurgulandı.
İstanbul'da ortalama balık fiyatları belli oldu: En pahalı deniz ürünü hangisi?
İstanbul'da ortalama balık fiyatları belli oldu: En pahalı deniz ürünü hangisi? İBB iştiraki İSYÖN’ün Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre, İstanbul'da haziran ayında en çok tüketilen deniz ürünü tahtı el değiştirdi. Tonaj bazında liderliği üstlenen kültür balığı türleri toplam satışların önemli bir bölümünü oluştururken, tezgahların cep yakan en pahalı ürünü ise kabuklu deniz canlıları grubundan oldu.
Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...
Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar... Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bankaların güncelleyeceği promosyon kampanyalarına çevrilmişti. Maaş artışlarıyla birlikte birçok banka promosyon ödemelerini ve sunduğu ek avantajları yeniledi. Peki, güncel oranlar ne durumda ve hangi banka ne kadar kazanç sağlıyor? İşte kuruşu kuruşuna güncel emekli promosyon tablosu...