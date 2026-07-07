TESK verileri yayımladı: Esnaf kepenk indiriyor, yeni açılan işyeri sayısı çakıldı

Türkiye'de yılın ilk beş ayında açılan esnaf işyeri sayısı azalırken, kapanan işyeri sayısı artış gösterdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun (TESK) Ticaret Sicil istatistiklerinden derlenen verilere göre, Ocak-Mayıs döneminde açılan işyeri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,66 gerilerken, kapanan işyeri sayısı yüzde 8,13 arttı.

Yılın ilk beş ayında açılan esnaf işyeri sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 134 bin 234 seviyesinden 121 bin 261'e düştü.

Aynı dönemde kapanan işyeri sayısı ise 49 bin 905'ten 53 bin 88'e yükseldi.

MAYISTA AÇILAN İŞYERLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Mayıs ayı verileri de açılan işyeri sayısındaki yavaşlamaya işaret etti.

Geçen yıl mayıs ayında 27 bin 438 olan açılan esnaf işyeri sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 29,24 azalarak 19 bin 414'e geriledi.

Kapanan işyeri sayısı ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 düşüşle 9 bin 130'dan 7 bin 244'e indi.

ESNAF İŞYERİ SAYISI 2,5 MİLYONU AŞTI

TESK verilerine göre mayıs sonu itibarıyla Türkiye'de kayıtlı esnaf sayısı 2 milyon 286 bine, bu esnaflara ait işyeri sayısı ise 2 milyon 566 bine ulaştı.

Nüfusun 86 milyon 92 bin olarak esas alındığı verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 2,66'sı kayıtlı esnaf konumunda bulunuyor.

EN YÜKSEK ESNAF ORANI ARTVİN'DE

İller bazında nüfusa oranla en yüksek esnaf oranı yüzde 4,51 ile Artvin'de kaydedildi.

Artvin'i en düşük esnaf oranına sahip iller izledi. Buna göre Şırnak'ta oran yüzde 1,11, Batman'da ise yüzde 1,19 olarak hesaplandı.

Türkiye'de en fazla esnaf işyeri 301 bin 587 ile İstanbul'da bulunurken, İstanbul'u 155 bin 626 işyeriyle İzmir, 138 bin 276 ile Antalya ve 136 bin 957 ile Ankara takip etti.