Ünlü yatırımcıdan kıyamet senaryosu: Küresel piyasalar çöküyor!

ABD'li ünlü yatırımcı Ray Dalio, küresel parasal, siyasal ve jeopolitik düzenin çöküşe geçtiği uyarısında bulundu.

Yatırımcıların çoğunlukla gümrük tarifelerine odaklanmakla birlikte, Dalio bu dar bakış açısının piyasalarda daha büyük düşüşlere yol açabileceğini ve küresel düzenin çöküşüne dair daha geniş bir perspektife sahip olunması gerektiğini belirtti.

PİYASALARDAKİ DENGESİZLİK DÜZENİ DEĞİŞTİRECEK

Dalio, ABD'nin büyük harcamalarını borçlanarak finanse ettiğini, Çin gibi alacaklı ülkelerin ise bu borçlu ülkelere mal satarak ekonomik düzenin devamını sağladığını ifade etti. Bu dengesizliklerin sonunda parasal düzenin önemli ölçüde değişeceğini söyledi.

Ayrıca Dalio, gelir ve servet uçurumlarının, demokratik sistemlerin çökmesi ve otokratik liderlerin yükselişiyle kendini gösterdiğini vurguladı. Küreselleşmenin geriye çekildiği bu dönemde, ABD ve diğer büyük ülkeler arasındaki güven eksikliğinin büyük ticari ve sermaye dengesizliklerine yol açtığını belirtti. Dalio, çok taraflı dünya düzeninin yerini tek taraflı "Önce Amerika" yaklaşımının aldığını da sözlerine ekledi.