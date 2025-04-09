Ünlü yatırımcıdan kıyamet senaryosu: Küresel piyasalar çöküyor!
Ünlü yatırımcı Ray Dalio, küresel ekonomik düzenin çöküşe geçtiği konusunda uyarılarda bulundu. Dalio, dünya genelindeki parasal ve siyasal dengesizliklerin, piyasaları büyük düşüşlere hazırlıksız yakalayabileceğini ifade etti. Ayrıca, otokratik liderlerin yükselişi ve küreselleşmenin gerilemesiyle birlikte, büyük güçler arasındaki güvensizliğin arttığını belirtti.
Etiketler: #yatırımcı #ABD #Çin
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