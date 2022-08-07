Üreticiler ayçiçeği alım fiyatına tepkili: Çukobirlik 3 kez alım fiyatını değiştirdi

07 Ağustos 2022 Pazar, 09:50

Çukobirlik, 2022 sezonuna ilişkin ayçiçeği alım fiyatını güncelleyerek yeniden açıkladı.

Çukobirlik Yönetim Kurulu'dan yapılan açıklamada, "Ortak içi ayçiçek ön alım fiyatımızı 6 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 11.25 TL/kg olarak güncellenmiştir" denildi.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre; Çukobirlik önce 10.30 TL/kg olarak açıkladığı fiyatı üreticilerden gelen tepkiler üzerine ertesi gün 10.80 TL/kg olarak güncelledi. Tepkilerin sürmesi üzerine ise ayçiçeği alım fiyatını son olarak 11.25TL/kg olarak revize etti.

Son açıklanan rakamdan da memnun olmayan üreticiler, artan maliyetler ve piyasadaki gelişmeleri baz alarak bu sezon ayçiçeği alım fiyatının en az 14-15 TL bandında olması gerektiğini savunuyor.

Çukobirlik'in üretici tepkileri nedeniyle fiyatta yeniden yukarı yönlü revizyon yapabileceği konuşuluyor.