CHP'li Gürer: 'Ayçiçek taban fiyatı açıklanmalıdır'

24 Temmuz 2022 Pazar, 13:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl 10 kilosu 800 lira olan tohumun bu yıl 2 bin lirayı geçtiğini, geçen yol bu dönemde litresi 8.8 TL olan mazotun 25 liraya litresi erdiğini belirterek ayçiçeğinde maliyet artışları da göz önünde bulundurularak çiftçi mutlu edecek bir taban fiyat verilmesi gerektiğini belirtti.

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