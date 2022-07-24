CHP'li Gürer: 'Ayçiçek taban fiyatı açıklanmalıdır'

Abone Ol google-news

Bu yıl ülke genelinde 2 milyon 800 bin ton rekoltebeklenirken, Trakya Bölgesi’nde baş gösteren tırtıl istilası nedeniyle verimin düşeceğinin öngörüldüğünü belirten CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, tırtılın vereceği zararın telafisinin, üreticiye iyi bir taban fiyat vererek yapılabileceğini ifade etti.

ANKA
24 Temmuz 2022 Pazar, 13:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl 10 kilosu 800 lira olan tohumun bu yıl 2 bin lirayı geçtiğini, geçen yol bu dönemde litresi 8.8 TL olan mazotun 25 liraya litresi erdiğini belirterek ayçiçeğinde maliyet artışları da göz önünde bulundurularak  çiftçi mutlu edecek bir taban fiyat verilmesi gerektiğini belirtti. 

Haberin devamı

Ömer Fethi Gürer ayçiçeği yağı ayçiçeği tarlası ayçiçek yağı ayçiçek Çayır tırtılı tırtıl tırtıl istilası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler