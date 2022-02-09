Üreticiler elektrik, su, gübre ve mazot zammı nedeniyle üretimden kaçıyor

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’de yüzde 50’leri bulan enflasyonun en önemli kalemlerinden birini oluşturan gıdada kötü günler kapıda. Çiftçinin en önemli girdilerinden biri olan motorine gelen 80 kuruşluk zamla birlikte bir yıllık artış yüzde 134’ü buldu, motorinin litresi 15 TL’yi geçti. Sulamada kullanılan elektriğe gelen yüzde 92’lik zam ve 13 bin TL’yi bulan gübre fiyatları nedeniyle üretici bu yıl üretimden kaçıyor. Birçok üründe üretimin gerileyeceği belirtilirken ocak ayında yüzde 55.6 olan gıda enflasyonunun gerilemesi değil artması bekleniyor.

"SERALARI ISITAMIYORUZ"

Bahar dönemi ekimlerinin yapılmaya başlandığı dönemde bu zamların geldiğini söyleyen Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Mazot ve elektrik bizim en temel giderlerimizdir” dedi. Gübre fiyatlarının durulduğu yolunda iddialar olduğunu belirten Demirtaş, “Duruldu deniyor ama yine 12-13 bin TL civarında geziyor. Bu ucuzladı demek değil. Temel girdiler bu kadar artmışken bu artışlar sokaktaki vatandaşın cebine yansıyacak elbette. Bu girdi maliyetleriyle gıda enflasyonunun düşmesi hayal bile edilemez” dedi.

Elektrik zamlarının ardından seralardaki üretimin de düştüğünü söyleyen Demirtaş, yazın domates bile bulunamayacağını belirtti. “Isıtamıyoruz ki seraları. Biz ısıtamayınca da verim düşüyor, normalde patlıcanın dalında 25-30 ürün alınırken şimdi 2-3 ürün alınıyor. Sonra da markette neden 35 TL diye isyan ediyoruz. Market raflarındaki yangını söndürmek istiyorsanız önce tarladaki yangını söndürmek zorundasınız” diye konuştu.

Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım ise Türkiye’de çiftçiye 23 milyar TL destek verilirken sadece hububat ithalatı için 50 milyar TL harcandığını belirterek “Yaşanan ekonomik krizden çıkışın tek yolu tarımdır” dedi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez de bu zamlarla üretimin düşeceğini belirtti. Özellikle elektrik zamlarından sonra çiftçiye verilen desteklerin boşa düştüğünü söyleyen Suiçmez, “Bakan sadece hububat üreticilerine mazot ve gübre için 50 TL vereceğini söylüyor ama birincisi bu iki kalem bütün üreticilerin ana kalemidir; neden diğerlerine yok? İkincisi de son 80 kuruşluk zam bile bu desteği silip götürdü” dedi.