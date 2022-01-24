Doğalgaz sıkıntısında yeni kriz: Bu sefer gıda

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:50

Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 72 saat süreyle elektrik kesintisine gidileceği belirtilirken, gıda üreticileri gıda güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturacak bu durum karşısında kesintilerden muafiyet talep ediyor.

İran'ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış Perşembe günü azaltılmış; ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, TEİAŞ'ın OSB'lerde ortalama üç günü bulan elektrik kesintileri yapılacağını bildirdiğini duyurdu.

GIDA GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDI

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ORGÜDER) ise yaptığı açıklamada, OSB'lerde 72 saat süreyle elektrik kısıntısının yanı sıra doğalgaz sınırlandırması uygulamasının gıda güvenliği konusunda tehdit oluşturacağına işaret etti.

ORGÜDER'den yapılan açıklamada, "Alınan bu karar ülkemizdeki sanayi üretiminin de en az 3 gün süreyle tamamen durması anlamına gelmektedir.... Bu süreçte uygulanması gereken üretim proseslerinin yanı sıra özellikle gıda sektörünün olmazsa olmazı soğuk hava depolarının hiç şüphe yok ki elektriğe ihtiyacı var. Bu bağlamda, başlatılan enerji kısıntının sanayimizi olumsuz etkilemesinden öte gıda güvenliği konusunda ciddi bir tehdit oluşturduğu aşikardır" denildi.

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Ebru Akdağ de enerji kesintisinin gıda sanayisine uygulanması durumunda bunun hem ciddi bir gıda güvenliği riski doğuracağını, hem de ciddi boyutlarda gıda israfına neden olacağına dikkat çekti.

Her iki dernek de, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için gıda sektörünün doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından muaf tutulması çağrısında bulundu.

BABACAN VE KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, OSB'lerde 3 gün boyunca kesinti yapılmasının ve üretimin aksamasının Cumhuriyet tarihinde daha önce yaşanmadığını belirterek, "Bu kadar vahim bir tabloyu Türkiye hak etmiyor. Bu şunu açık ve net gösteriyor Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor, sorunları çözme iradesi yok" dedi.

Babacan ise doğal gaz depolarının tam kapasite ile dolmamış olmasını "affedilebilir değil" sözleriyle eleştirdi.

Öte yandan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki haftalarda otomotiv ve tedarik sanayilerinin çeşitli nedenlerle duruş yaşamasını "kuvvetle muhtemel" gördüklerini söyledi.

Otomotiv sektörü için dingil ve dingil parçaları üreten Ege Endüstri KAP'a yaptığı açıklamada, Ege Serbest Bölge'de 25 Ocak'ta 24 saat, 27-28 Ocak'ta da 48 saat elektrik kesintisi yaşanacak olması nedeniyle serbest bölge fabrikasında üretim yapmayacağını duyurdu.

Şirket Pınarbaşı fabrikasında ise elektrik tüketiminde azalmaya gidileceğini belirterek, "Şirketimize tebliğ edilen bir elektrik kesintisi bildirimi olmamakla birlikte, sözlü olarak, geçen haftalardaki tüketim ortalamasına göre yaklaşık % 15 oranında elektrik tüketimini azaltmamız beklenmektedir" dedi.

DOĞALGAZ KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Öte yandan Kartonsan da doğalgaz kısıtlaması nedeniyle üretime geçici süre ara vereceğini duyurdu.

Kartonsan KAP'a yaptığı açıklamada, üretim faaliyetlerinde doğalgaz kullandığını belirterek, "Doğalgazın yurtdışından tedarikinde ulusal ölçekte tedarik sıkıntısı yaşanması sebebiyle, tedarikçi tarafından arz edilen dogalgaz miktarlarında kısıtlama uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 1 Nolu Karton Üretim Hattımızda (KM1) dogalgaz tedarik kısıtlaması kaldırılıncaya kadar, 21.01.2022 tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara verilmiştir" dedi.

Gen İlaç da ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik kesintisi doğrultusunda 24-27 Ocak tarihleri arasında üretim yapmayacağını duyurdu.

Ege Plast da İzmir OSB'deki toplam 72 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle buradaki fabrikasında üretim yapılamayacağını bildirdi.





Katmerciler de dün yaptığı açıklamada, Atatürk OSB'de 24-26 Ocak ve 27 Ocak tarihlerinde yapılacak elektrik kesintisi nedeni ile çalışmayacağını duyurmuştu.