Üreticiler yanıtladı: Piliç eti fiyatları yükseliyor mu?

BESD-BİR’den yapılan açıklamada, market raf fiyatları dikkate alındığında Türkiye’de bütün piliç etinin güncel kurla kilogram başına 2 dolara denk geldiği, bu fiyatın ABD’de 3 doların üzerinde, Almanya’da ise 5,56 Euro'ya karşılık geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Haberlerde yer alan bütün piliç fiyatının 120 liraya ulaştığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an süpermarketlerde 1 kilogram bütün piliç etinin fiyatı 79 ile 85 lira arasında değişmektedir" denildi.

KİŞİ BAŞI PİLİÇ TÜKETİMİ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ihracatçı birlikleri tarafından paylaşılan iç pazar verilerine göre, Türkiye’de kişi başı piliç eti tüketimi 2023’te 22,7, 2024’te 26 ve bu yılın ilk 6 ayında 27,5 kilogram oldu. Açıklamada, verilerin tüketicilerin piliç etine ilgisi ve güveninin her geçen yıl arttığını gösterdiği vurgulandı.

Haberlerde tavuk bonfile fiyatlarındaki artış iddialarına da değinilen açıklamada, "İndirim marketlerinin ve süpermarketlerin internet sitelerinde yapılacak küçük bir araştırmayla bonfile fiyatının 215 liralar seviyesinde indirim marketlerinde satıldığı bilgisine ulaşılacaktır. TÜİK verilerine göre Ocak 2024-Ağustos 2025 döneminde gıda enflasyonu yüzde 59,83 olarak gerçekleşmişken, piliç etinde bu oran yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde piliç eti sektörü, son 25 senede çok önemli yatırımlarla ülkemizin kendi kendine yetmesini, önemli bir ihracat yapmasını ve dışa bağımlı kalmamasını sağlamıştır. Ayrıca tam entegre yapısıyla dünyayla rekabet edebilen endüstrilerin başında gelmektedir. Yarattığı istihdam fırsatlarıyla köyden kente göçü engellediği gibi bölgesel kalkınmayı da olumlu etkilemektedir. Sektör, yatırımlarla büyümeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.