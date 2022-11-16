Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut: Dolarda ana dalgaya hazır olun!

16 Kasım 2022 Çarşamba, 09:52

Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, "Dolarda ana dalgaya hazır olun!" başlıklı yazısında dolarla ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu.

"ABD Enflasyonu yüzde 7,7 ile yüzde 7,9 olan beklentinin altında gelince, bu durum Amerikan Merkez Bankası FED'in artık daha sert faiz artırmasına gerek duymayacağı şeklinde yorumlanıp, doların değer kaybettiği, borsalar ve altının güçlendiği bir piyasayı izlemiştik. Amerikan dolarının küresel olarak değerini gösteren DXY yani Dolar Endeksi 112'den 106'ya, yüzde 5 düşerken, dolar/TL 18,60'dan 18,46'ya kadar düşebildi. Daha sonra tekrar 18,60 oldu." diyen Zelyut, "Burada dikkatinize sunmak istediğim nokta şu: DXY ne kadar sert geri çekiliyor, ama dolar/TL sadece 14 kuruş düşüyor sonra onu da geri alıyor" dedi.

İKİ YAPISAL SORUNUMUZ VAR

Ekonomide iki yapısal sorun olduğunu ifade eden Zelyut, "Size maddeler halinde anlatayım" dedi ve o yapısal sorunları şöyle aktardı:

''A-Faizi enflasyonun altında yapay bir şekilde düşük tutarak, millî paramızın değerini düşürmek, bu işin sonunda dövize talebi artırarak kurun yükselmesine neden olmak, sonuç olarak ithal yarı mamulle dönen sanayimizin üretim maliyetlerini artırmak yani enflasyona neden olmak.

B-Türk sanayisinin düşük teknoloji içeren malları üretmesi ve bunları satması sonucu az para kazanması. Yaptığı ithalattan daha fazla ihracat yapamaması. Daha başka bir ifade ile rezervleri dolduracak, yükte hafif pahada ağır malları üretip satamaması sonucu dolar kıtlığı yaşanması.''

Zelyut, dolar kıtlığının artacağını söylediği yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye için önümüzdeki dönem, 9 trilyona kafayı çarpıp düşmeye başlayan küresel dolar miktarı azalışı sorun olacaktır. Ülkemizdeki dolar kıtlığının ne yazık ki artacağını göreceğiz. Her ne kadar Rusya, Körfez ve Net Hata Noksan yani kaynağı belirsiz paralarla kur 18 civarında tutulmaya çalışılsa da, dolar kıtlığını artıracak yeni gelişmeler 18'de yapılacak savunmayı her geçen gün daha da zorlaştıracaktır. Ve o savunma kırıldığında yükseliş saydığımız nedenlere bağlı olarak çok daha sert bir şekilde gerçekleşecektir.

AKP seçimlerden önce kırılma olmaması için planını yapmış gibi duruyor. Ancak seçimlerden sonra ülke yönetimine kim gelirse gelsin ertelenmiş, bastırılmış bir dolar hareketi ile karşı karşıya kalacak, çünkü bu süre zarfında Türkiye ne ihracatını iki kat artıracak, ne de altın madenleri ya da büyük doğal gaz rezervleri bulup cari açığını kapatabilecektir.

Benim merak ettiğim konu ise şu: Acaba Türk halkı siyasi bekasını ekonomiden önde tutan bu anlayışa karşı sandıkta ne yapacaktır?"