Usta öğreticiler sokağa çıkıyor

Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2024 - 04:00

MEB’e bağlı olan ama çoğunluğu belediye binalarında ders veren öğreticiler alamadıkları maaşlar için muhatap da bulamıyor.

CHP’nin MEB’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın geçen hafta konuyla ilgli verdiği soru önergesi henüz cevaplanmadı.

Eğitim-Sen, MEB ile görüştüklerini ve MEB yetkililerinin topu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na attığını belirterek “Sorun çözülmezse önümüzdeki hafta sokağa çıkacağız” dedi.

İstanbul’da usta öğreticilik yapan E.G. şunları söyledi:

“İnsanlar ara zam konuşurken ben hâlâ temmuz maaşımı bile alamadım. Müdürümüz ilçe belediyesine yazıyor onlar büyükşehir belediyesine, onlar MEB’e onlar da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ama düğüm çözülmüyor. Bizler belediye binalarında eğitim veriyoruz ama maaşımızı devlet ödüyor bunun belediyeleri kötü gösterme girişimi olduğunu düşünüyoruz.”

Konuyla ilgili MEB ile görüştüklerini söyleyen Eğitim-Sen Başkanı Kemal Irmak, “Bakanlık bize ‘durumun farkındayız en kısa zamanda gidereceğiz’ dedi. Son 10 günde yoğun bir faaliyetimiz var ama mağduriyetler halen devam ediyor. Bakanlık bize her görüşmemizde bu tür ödeme gecikmelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kaynaklandığını söylüyor. Onlar da bakanlığı zorluyor. Bu süreç önümüzdeki hafta sonlanmazsa usta öğreticilerin hakkını sokakta arayacağız” diye konuştu.