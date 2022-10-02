Ustalar 'balatayı' sıyırmak üzere

02 Ekim 2022 Pazar, 13:16

Yurtdışından Türkiye’ye getirilen fren balataları için distribütörlerden istenen ilave onay sertifikası, oto servis ve sanayi sitelerinde fren balatası bulmayı zorlaştırdı. Ustalar istediği parçayı istediği zaman bulamazken, sürücülerin parça bekleme süreleri arttı. Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre Senelik ihtiyacın yüzde 70’inin yurtdışından karşılandığını belirten uzmanlar, yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki fren balatalarının Türkiye’ye girmek üzere gümrüklerde beklediğini söyledi.

'9 AYDIR FREN BALATASI BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR'

İthal Fren balatalarından istenilen ilave ‘E’ tip onay sertifikası nedeniyle otomotiv servisleri ve sanayi sitelerinde ciddi bir tedarik sorunu yaşanıyor. Birçok usta dokuz aydır fren balatası bulmakta zorlanırken, sektör temsilcileri yaklaşık değeri 20 milyon doları bulan fren balatasının aylardır gümrüklerde beklediğini, istenilen ilave sertifika süreci nedeniyle Türkiye’ye giremediğini belirtiyor. Şayet sorun çözülmezse Türkiye’deki sürücüler uzayan servis bekleme süreleri ve ‘merdivan altı’ diye tabir edilen parçalar nedeniyle sürüş güvenliği riskiyle karşı karşıya kalabilir. İstanbul Cevizlibağ’daki dükkânında uzun yıllardır fren arızası ve onarımı gerçekleştiren ustalardan Mustafa Tekin, “Yılbaşından beri fren balatası bulmakta zorlanıyoruz. Özellikle son bir kaç ayda bu sorun daha da hissediliyor. Şimdilik durumu Türkiye’de üretilen balataları kullanarak çözmeye çalışıyoruz ancak titreme ve ses sorunları nedeniyle sürücüler memnun kalmıyor” dedi.



