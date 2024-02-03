Utandıran artış: Gıda fiyatları dünyada düşerken Türkiye'de açlığa sürüklüyor

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO), Ocak 2024 ile ilgili açıkladığı FAO Gıda Fiyat Endeksi’nin sonuçları, bir kez daha gıda fiyatlarının Türkiye’de artarken uluslararası piyasada düştüğünü gösterdi.

FAO’nun dün yayımladığı rapora göre bu endeks, Ocak 2024’te Aralık 2023’e (aylık) kıyasla yüzde 1, Ocak 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 10.4 düştü. Böylece gıda fiyatlarında son üç yılın en düşük seviyesi görüldü. Bu kapsamda yer alan alt endekslerde ise fiyatlar ette aylık yüzde 1.4, yıllık yüzde 1.2, tahıllarda aylık yüzde 2.2, yıllık yüzde 18.6 düştü. Bunun yanında süt ve süt ürünlerinde aylık yüzde 0.1 artış, yıllık yüzde 17.8 düşüş, bitkisel yağlarda aylık yüzde 0.1 artış, yıllık yüzde 12.8 düşüş ve şekerde aylık yüzde 0.8, yıllık yüzde 15.9 artış hesaplandı.

İTO’DA YÜZDE 63.4

FAO’nun raporuna göre et ve tahıl fiyatlarındaki düşüşler, şeker fiyatlarındaki yükselişleri dengeleyerek fiyatların gerilemesinde etkili oldu. Türkiye’de henüz Ocak 2024 rakamları açıklanmasa da öncü veriler gıda fiyatlarındaki artışın sürdüğünü gösteriyor. Örneğin İstanbul Ticaret Odası’na göre Ocak 2024’te gıda fiyatları, perakende açısından aylık yüzde 5.51, yıllık yüzde 79.65, toptan açısından aylık yüzde 6.97, yıllık yüzde 63.42 arttı. Ayrıca TÜİK’e göre Aralık 2023’te gıda fiyatları yıllık bazda TÜFE’ye yüzde 72.01, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 63.75 yükselmişti.