Dünyada gıda fiyatları gerilerken Türkiye'de aralıksız artıyor

Yayınlanma: 03.11.2023 - 13:47

Güncelleme: 03.11.2023 - 13:50

Küresel gıda fiyatlarında düşüş görülüyor.

Dünya gıda fiyatları ekim ayında şeker, tahıl, bitkisel yağlar ve et fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeyi geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi eylül ayındaki 121,3 seviyesinden ekim aynda 120,6 seviyesine düştü.

TÜRKİYE’DE 38 AYDIR ARALIKSIZ ARTIYOR

Öte yandan, küresel gıda fiyatları düşmeye devam ederken Türkiye’de ise sürekli artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı 2023 Ekim ayı enflasyon verisine göre, gıda enflasyonu yıllık yüzde 72, aylık yüzde 3,20 olarak gerçekleşti.

Bu da, Türkiye'deki gıda fiyatlarının Ağustos 2020'den bu yana geçen 38 aydır aralıksız artması anlamına geliyor.

Ayrıca, TÜFE'deki artış serisi ekim itibarıyla 58. aya taşındı. Yani Türkiye’de gıda fiyatlarının yanı sıra tüketici fiyatları da 58 aydır aralıksız artıyor.