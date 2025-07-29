Uzman isim açıkladı: Altın fiyatları yükselecek mi? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları yeni güne yatay bir seyirle başladı. Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesi ve doların değer kazanması, altına olan talebi zayıflattı.

ALTIN ONS FİYATI GERİLEDİ Spot altın, ons başına yüzde 0,1 oranında düşüşle 3113,33 dolardan işlem görüyor. Önceki seansta 9 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen altın, bu seviyeye yakın kalmaya devam etti. ABD altın vadeli işlemleri ise 3310,80 dolar seviyesinde yatay seyirde kaldı.

GRAM ALTIN FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ ABD'deki ons altın gelişmeleri, Türkiye'deki gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, yeni güne yüzde 0,1'lik sınırlı düşüşle başladı ve 4319 TL seviyesinde işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR MU? KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın, 3 bin 300 dolar civarında ya da altında işlem gördüğünde hala alıcıların ilgisini çekiyor. Kısa vadeli piyasa dinamikleri, ticaret anlaşmaları ve güçlü dolar nedeniyle altını desteklemiyor olabilir, ancak uzun vadeye bakıldığında hala yukarı yönlü potansiyel mevcut" değerlendirmesinde bulundu.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ ALTIN PİYASASINI ETKİLİYOR ABD ve Çin'in üst düzey ekonomik yetkilileri, pazartesi günü Stockholm'de beş saat süren görüşmeler yaptı. Görüşmelerin odağında ticaret savaşının temelini oluşturan uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözülmesi ve üç aylık ateşkesin uzatılması yer aldı.

Öte yandan ABD, pazar günü Avrupa Birliği ile bir çerçeve ticaret anlaşmasına vardı. Bu anlaşma kapsamında AB menşeli ürünlerin çoğuna uygulanan ithalat tarifesi yüzde 15 olarak belirlendi. Böylece daha büyük çaplı bir ticaret savaşı ihtimali önlenmiş oldu. ABD ve AB birlikte, küresel ticaret hacminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

FED TOPLANTISI VE VERİLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR Yatırımcıların gözü bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinde. Ayrıca salı günü başlayacak olan iki günlük Federal Rezerv toplantısı da piyasalar açısından kritik önemde. Genel beklenti, Fed’in faiz oranlarını sabit tutacağı yönünde.

Waterer, "Eğer ABD'den zayıf makroekonomik veriler gelirse ya da Başkan Donald Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri, merkez bankasının daha güvercin bir tutum benimsemesine neden olursa, bu altın için olumlu olabilir" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 320 TL

4 bin 320 TL Çeyrek altın: 7 bin 125 TL

7 bin 125 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 370 TL

28 bin 370 TL Ons altın: 3 bin 312 dolar