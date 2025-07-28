Uzman isim açıkladı: Altında beklenen hareket geliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Temmuz 2025 Pazartesi...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeniden yatırımcıların gündemine giren altın fiyatlarına dair önemli analizlerde bulundu. Özellikle jeopolitik risklere dikkat çeken Memiş, altının düşüş sürecini tamamladığını ve yeni bir yükseliş dönemine girdiğini ifade etti. Kasım ayına kadar önemli artışlar yaşanabileceğini belirten Memiş’e göre ons altın 3500 dolara, gram altın ise 4500 TL seviyesine ulaşabilir.

Üç hafta önce 4185 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, serbest piyasada şu anda 4334 TL’den işlem görüyor. Bu yükseliş, yatırımcıların tekrar altına yönelmesine neden oluyor. Memiş, alım fırsatlarının halen sürdüğünü vurguladı.

JEOPOLİTİK GERİLİM PİYASALARI BASKILIYOR Ortadoğu’da artan gerilimlerin finansal piyasalarda baskı oluşturduğunu belirten Memiş, yatırımcılara kaldıraçlı işlemlerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları sonrasında Borsa İstanbul’un yüzde 1 değer kaybettiğini hatırlatan uzman, BIST 100 endeksinin günü 10.121 puanda kapattığını ifade etti.

Memiş, kısa vadede destek seviyesinin 9800, direnç seviyesinin ise 10.800 puan olduğunu belirtti. Bu aralıkta dalgalanmaların sürebileceğini öngörüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 353 TL

4 bin 353 TL Çeyrek altın: 7 bin 167 TL

7 bin 167 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 537 TL

28 bin 537 TL Ons altın: 3 bin 341 dolar