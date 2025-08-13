Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzman isim açıkladı: SGK'den emekliye faizsiz kredi!
Uzman isim açıkladı: SGK'den emekliye faizsiz kredi!

13.08.2025 09:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
SGK’nin sağladığı faizsiz konut kredisi imkânı, dar gelirli hak sahipleri için önemli bir fırsat sunuyor. Belirli gruplara yönelik olarak uygulanan bu destek, artan konut maliyetleri karşısında ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Başvuru süreci ve şartlar netleşmiş durumda. Peki kimler SGK’nin faizsiz konut kredisinden yararlanabilir? Başvurular hangi bankalar üzerinden yapılıyor? Geri ödeme koşulları nasıl işliyor? İşte tüm ayrıntılar...

Pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinde, özellikle 2022’den itibaren enflasyonun rekor seviyelere ulaşması, konut piyasasında büyük baskı yarattı. Yüksek faizler, konut kredisine erişimi zorlaştırırken emekli maaşlarının alım gücü geriledi. Resmî enflasyon rakamları dahi emeklilerin gerçek yaşam maliyetlerini karşılamazken, kira artışları en önemli sorunlardan biri hâline geldi. Bu ortamda, SGK’nin “faizsiz konut kredisi” imkânı emekliler arasında merak konusu oldu.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

SGK uzmanı İsa Karakaş son yazısında faizsiz konut kredisine dair tüm ayrıntıları paylaştı. SGK, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle belirli hak sahiplerine faizsiz konut kredisi sağlıyor.

Bu imkândan yararlanabilecek gruplar şöyle sıralanıyor:

  • Harp veya vazife malulü olarak aylık alanlar ile vefat durumunda dul ve yetimleri.
  • Harp veya vazife malullüğü aylığı alırken kredi kullanmadan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri.
  • Sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri.
  • Zorunlu sigortalılık nedeniyle aylığı kesilen maluller.
  • 15 Temmuz gazileri.
Bu gruplar dışında kalan emekli ve hak sahiplerinin faizsiz konut kredisinden yararlanması mümkün değil.

BAŞVURU SÜRECİ

Faizsiz konut kredisine başvurmak isteyen hak sahipleri, SGK tarafından düzenlenen “Hak Sahipliği Belgesi” olmadan doğrudan Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine müracaat edebiliyor. TOKİ’nin kampanyalı konut satışlarında ise hak sahipliği bilgileri, SGK ile TOKİ arasında yapılan protokol kapsamında otomatik olarak sorgulanıyor.

GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Faizsiz konut kredisinin geri ödemesi, hak sahibinin maaşının dörtte biri oranında kesinti yapılarak gerçekleştiriliyor. Kredi alan kişinin vefatı durumunda, aylık almaya devam eden hak sahiplerinin maaşından da aynı oranda kesinti yapılmaya devam ediliyor. Malullerin çalıştıkları kurumdan aldıkları maaşlarda da aynı yöntem uygulanıyor.

Artan kira ve konut maliyetleri nedeniyle emeklilerin ev sahibi olma hayali zorlaşırken, uzmanlar faizsiz konut kredisi uygulamasının önemli bir adım olduğunu ancak kapsamının genişletilerek daha fazla emeklinin yararlanabileceği kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguluyor.

