Uzman isim ayrıntıları açıkladı: O kişiler SGK'den çifte maaş alabiliyor!

Sosyal güvenlik sisteminde milyonlarca kişiyi ilgilendiren birden fazla maaş alma konusu yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bugünkü yazısında çift maaşla ilgili kuralları ayrıntılarıyla açıkladı.

Karakaş’ın değerlendirmeleri, dul eşlerden yetim çocuklara kadar farklı durumlarda birden fazla maaş alınabildiğini ortaya koyuyor.

DUL EŞLER 'EŞ AYLIĞI' ALABİLİYOR

SGK sistemi, eşini kaybeden kişilere belirli şartlar altında bir hak tanıyor. Kendi çalışması nedeniyle emekli olan bir kişi, hayatını kaybeden resmi nikâhlı eşinden dolayı ölüm aylığı da alabiliyor.

Bu durumda kişinin kendi emekli maaşı kesilmiyor ve eşinden bağlanan aylık ek gelir olarak ödenebiliyor.

Karakaş konuyu şu sözlerle anlattı:

Kendi Maaşınız + Eşin Maaşı: Kendi emekli aylığınız kesilmez, eşinizden gelen hak da üzerine eklenir. Örnek: 32.500 TL emekli aylığı alan bir vatandaşımız, eşinden de 17.500 TL hak kazanırsa cebine giren toplam tutar 50.000 TL olur. Eğer hem eşten hem de anne-babadan aylık hakkı doğarsa, sistem genel olarak "tercih" hakkı sunar. En yüksek olanı seçebilirsiniz. Birden fazla resmî nikâhla evlenmiş olan dullara ise evliliğin eşin ölümü nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği yüksek aylık bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri bağlanır. Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri, evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği geliri, bağlanmaktadır.

BAZI DURUMLARDA YÜKSEK MAAŞ TERCİH EDİLİYOR

Sosyal güvenlik sisteminde her durumda iki maaş birlikte bağlanmıyor. Özellikle malullük ve yaşlılık aylığı söz konusu olduğunda farklı bir uygulama devreye giriyor.

Karakaş bu konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Yüksek Olan Bağlanır: Bu durumda iki maaş birden ödenmez. Hangisi yüksekse o bağlanır. Eğer miktarlar eşitse yaşlılık emeklilik aylığı tercih edilir. Vazife Malulleri İstisnası: Vazife malulü olup tekrar çalışmaya başlayanlar için avantaj vardır; şartlar oluşursa hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığını aynı anda alabilirler

YETİM ÇOCUKLARDA “TAM + YARIM” FORMÜLÜ

Anne ve babasını kaybeden çocuklar için SGK mevzuatı farklı bir hesaplama yöntemi uyguluyor. İki ayrı dosyadan hak kazanılması halinde maaşlar belirli bir formüle göre bağlanıyor.

Karakaş bu sistemi şu sözlerle açıkladı:

Tam + Yarım Formülü: Babadan 20.000 TL , anneden 10.000 TL hak kazanan bir çocuğa; babanın maaşının tamamı, annenin maaşının ise yarısı ( 5000 TL ) verilir.

Babadan , anneden hak kazanan bir çocuğa; babanın maaşının tamamı, annenin maaşının ise yarısı ( ) verilir. İş kazası-meslek hastalığı gibi nedenlerle ölen ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazanan çocuklara da yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı bağlanır

Bu hesaplamaya göre örnekteki çocuk toplamda 25.000 TL ödeme alabiliyor.

BİRDEN FAZLA ÇOCUĞUNU KAYBEDEN AİLELER İÇİN ÖZEL HESAPLAMA

SGK sistemi, birden fazla çocuğunu kaybeden anne ve babalar için de farklı bir ödeme yöntemi uyguluyor. Bu durumda kurum, en yüksek ödeme sağlayan iki dosya üzerinden hesaplama yapıyor.

Karakaş konuyu şöyle aktardı:

SGK mevzuatında öngörülen şartlarla, birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı ödenmektedir. İş kazası-meslek hastalığı gibi nedenlerle birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı bağlanır

UZMANLAR SGK KAYITLARININ KONTROL EDİLMESİNİ ÖNERİYOR

Uzmanlar, sosyal güvenlik sisteminde birden fazla maaş alma imkânı bulunsa da vatandaşların hak kaybı yaşamaması için başvuru ve kayıt kontrollerinin önemli olduğunu vurguluyor.

Karakaş, yazısında şu uyarıya da yer verdi:

Sosyal güvenlikte haklar "talep" ile başlar. Şartlarınızın birden fazla maaşa uygun olduğunu düşünüyorsanız, hak kaybına uğramamak için SGK kayıtlarınızı mutlaka kontrol ettirin. Karmaşık görünen bu sistemde her vatandaşın "en yüksek geliri alma" hakkı yasalarla korunmaktadır

Karakaş ayrıca yazısında şu notu da paylaştı: