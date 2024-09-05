Uzman isim OVP'nin şifrelerini açıkladı: 'Daha yüksek enflasyon daha düşük büyüme'

Yayınlanma: 05.09.2024 - 10:54

Güncelleme: 05.09.2024 - 10:58

Ekonomist Doçent Doktor Oğuz Demir, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklamasının ardından sosyal medya platformu X (önceki adıyla Twitter) üzerinden açıklamalarda bulundu. Daha önceki OVP ile yeni açıklanan tahminleri kıyaslayan Demir, büyüme ve enflasyon tahminlerine dikkat çekti. ''OVP’de daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon öngörülüyor'' ifadelerini kullandı.

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir'in açıklamaları şöyle:

Orta Vadeli Program (OVP) açıklanıyor.

OVP’de daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon öngörülüyor.

OVP’de Büyüme Tahminleri (önceki)

2024: %3,5 (%4)

2025: %4 (%4,5)

2026: %4,5 (%5)

2027: %5

OVP’de Enflasyon Beklentileri

2024: %41,5 (%33)

2025: %17,5 (%15,2)

2026: %9,7 (%8,5)

2027: %7

Daha düşük büyüme, daha fazla işsizlik bizi bekliyor. Bu hedefler mevcut şartlarda oldukça iyimser tahminler ve tahminlerin altında kalması bile sosyal bir krizin eşiğinde olduğumuzu gösteriyor.

Öte yandan işsizliğe dayalı olarak sosyal kriz yaklaşırken, iktidarın bize vaadi 2025 için %20'ye yakın bir enflasyon. Bütün dünyada enflasyonun hızla gerilediği bir dönemde, faizimiz %50 iken dahi 2024'te %40'ın üzerinde, 2025'te tutmayacak hedeflerle %20'nin üzerinde fiyat artışları..

OVP’de İşsizlik Oranı Tahminleri Düşürüldü (Önceki OVP Tahminleri)

Büyüme tempo kaybederken, işsizlik nasıl düşer? Bildiniz, işgücüne katılımın düşüşüyle. Gelirsizlik milyonların kaderine dönüşecek!

2024: %9,3 (%10,3)

2025: %9,6 (%9,9)

2026: %9.2 (9,3)

2027: %8,8

OVP hesaplamasında kullanılan ortalama dolar/TL tahmini 2024 için 33,2, 2025 için 42, 2026 için 44,4 ve 2027 için 46,9!

Bu tahminlerin dayandığı varsayımlar ise küresel genişleme ve daralan cari açık.

OVP’de Dolar/TL Tahminleri Düşürüldü

2024: 33,2 ? (36,8?)

2025: 42? (43,9?)

2026: 44,4? (47,8?)

2027: 46,9?

OVP’de Cari Açık Tahminleri Düşürüldü (Önceki OVP Tahminleri)

Cari Açık/GSYH(%)

2024: %-1,7 (%-3,1)

2025: %-2,0 (%-2,6)

2026: %-1,6 (%-2,3)

2027: %-1,3

Geldiğimiz noktada OVP bunu söylüyor.

Yine maalesef uzak hedefler, mevcut şartlara uymayan her seferinde atılacağı söylenen ama atılmayan program adımları. Zor bir 2025 bizi bekliyor