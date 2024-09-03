Mehmet Şimşek'in enflasyon hedefi nasıl tutacak? Ara zam ayrıntısı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin verileri açıkladı. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'nin mayıs ayında yüzde 2.47 arttığını paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon hedefinin tutacağını savundu. İşte 2024 yılı enflasyon hedefi ve nasıl tutacağı...
TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 olurken yıllık bazda yüzde 51,97 olarak gerçekleşti.
HEDEF MAYISTA BELİRLENDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan 2024 enflasyon hedefini mayıs ayında güncelleyerek 36 puandan 38 puana yükselttiklerini açıklamıştı.
TÜİK AÇIKLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in ağustos ayı istatisklerini açıklamasının ardından enflasyon verileriyle ilgili açıklama yaptı.
ŞİMŞEK UMUTLU
"Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz'' ifadelerini kullanan Şimşek, ''Yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz'' dedi.
ORTALAMA YÜZDE 1.2 HEDEFİ
TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre yılın ilk 8 ayında enflasyon yüzde 31.9395 oldu. Yılın kalan 4 ayında enflasyonun yüzde 4.5933'ü geçmesi durumunda hedef aşılmış olacak. Bu oran ise TÜFE'nin son 4 ayda aylık ortalama yüzde 1.2'nin altında olması gerektiği anlamına geliyor.
ASGARİ ÜCRET AYRINTISI
TÜİK'e göre TÜFE'nin aylık en son yüzde 1.2'nin altında olduğu tarih ise asgari ücrete ara zam yapılmadan önceki son ay olan Mayıs 2023'tü. 15 aydır aylık Tüketici Fiyat Endeksi bu oranın üzerinde.
ENAG İLE BÜYÜK FARK!
TÜİK Mayıs 2023'te TÜFE'nin yüzde 0.04 arttığını açıklamıştı. Aynı tarihte Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aylık TÜFE'nin yüzde 7.35 arttığını duyurmuştu.
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