Mehmet Şimşek'in enflasyon hedefi nasıl tutacak? Ara zam ayrıntısı...

ASGARİ ÜCRET AYRINTISI

TÜİK'e göre TÜFE'nin aylık en son yüzde 1.2'nin altında olduğu tarih ise asgari ücrete ara zam yapılmadan önceki son ay olan Mayıs 2023'tü. 15 aydır aylık Tüketici Fiyat Endeksi bu oranın üzerinde.