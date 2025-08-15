Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzman isim tarih verdi: Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları…
15.08.2025 09:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
15 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 15 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kısa ve uzun vadeli altın ile gümüş fiyat beklentilerini paylaşarak yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Yaz aylarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, 30 haziran’daki “3. dalış” sürecini hatırlattı. O dönemde gram altının 4185 TL’ye, ons altının ise 3247 dolara kadar gerilediğini anımsatan Memiş, bu seviyelerin “stratejik alım fırsatı” sunduğunu, sonrasında ise fiyatların yükselişe geçerek rekor seviyelere yaklaştığını ifade etti.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ ALTINA DESTEK SAĞLAYACAK

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirim sürecine başlamasını bekleyen Memiş, 2026 yılı boyunca toplam 5 faiz indirimi öngördüğünü söyledi. Bu gelişmenin altın fiyatlarına pozitif yansıyacağını belirten Memiş, “Faiz indirimleri, ons altın ve gram altın fiyatlarını destekleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

KASIM SONUNA KADAR YÜKSELİŞ

Memiş, kasım sonuna kadar gram altının 4500 TL seviyesini görebileceğini, bu tarihten sonra ise kısa vadeli bir düzeltme yaşanabileceğini dile getirdi. Elinde altın bulunduran yatırımcılara, nakit ihtiyacı olmadığı sürece satış yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA DA FIRSAT MESAJI

Altınla birlikte gümüşün de yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Memiş, portföy çeşitliliğinin önemine vurgu yaptı. Jeopolitik riskler ve piyasalardaki dalgalanmaların gümüş fiyatlarında da alım fırsatları yaratabileceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 393 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 246 TL
  • Cumhuriyet altını: 28 bin 851 TL
  • Ons altın: 3 bin 344 dolar
  • Yarım altın: 14 bin 492 TL
  • Tam altın: 28 bin 761 TL
  • Gremse altın: 72 bin 124 TL
