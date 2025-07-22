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Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…
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Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

22.07.2025 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları...

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 22 Temmuz 2025 Salı... 

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

Uzmanlardan altın fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki seyri hakkında dikkat çeken yorumlar geldi.

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

ALTINDA YENİ REKORLAR GÜNDEMDE Mİ?

Jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki belirsizliklerden destek bulan altın fiyatları yeniden rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, “Altında yeni rekorlar gelir mi yoksa geri çekilme mi yaşanır?” sorusuna yanıt ararken uzmanlardan yeni değerlendirmeler ve öne çıkan tahminler paylaşıldı. İşte gram altında güncel durum...

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, altının üç hafta önce yeni bir yükseliş trendine girdiğini belirterek, "Altın fiyatları 3 hafta önce ikinci yükseliş dalgasına başladı. Bu yükselişlerin kasım ayına kadar devamını bekliyoruz" dedi.

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

Memiş, jeopolitik gerilimlerin ve küresel ekonomideki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı. "Yine Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler, yine merkez bankalarının faiz indirme süreci, diğer yandan küresel ekonomiye dair belirsizliğin ve risklerin biraz daha artıyor olması altın tarafındaki fiyatları olumlu yönde destekliyor ve Çin başta olmak üzere merkez bankaları yine alımlarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altının önümüzdeki dönemde yeni rekorlar kırabileceğine dikkat çeken Memiş, "O yüzden altın fiyatları her hafta yine bir rekor denemesi yapmaya devam ediyor. Yine kasım ayına kadar hedefimiz gram altın tarafında 4.500 lira seviyesi. Ons altın tarafında da 3.500 dolar seviyesi hedef konumunda" şeklinde konuştu.

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 408 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 205 TL
  • Cumhuriyet altını: 28 bin 689 TL
  • Ons altın: 3 bin 390 dolar
Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…
  • Yarım altın: 14 bin 408 TL
  • Tam altın: 28 bin 555 TL
  • Gremse altın: 71 bin 608 TL
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