Uzman isim yatırımcıları uyardı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 22 Temmuz 2025 Salı...

Uzmanlardan altın fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki seyri hakkında dikkat çeken yorumlar geldi.

ALTINDA YENİ REKORLAR GÜNDEMDE Mİ? Jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki belirsizliklerden destek bulan altın fiyatları yeniden rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, “Altında yeni rekorlar gelir mi yoksa geri çekilme mi yaşanır?” sorusuna yanıt ararken uzmanlardan yeni değerlendirmeler ve öne çıkan tahminler paylaşıldı. İşte gram altında güncel durum...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, altının üç hafta önce yeni bir yükseliş trendine girdiğini belirterek, "Altın fiyatları 3 hafta önce ikinci yükseliş dalgasına başladı. Bu yükselişlerin kasım ayına kadar devamını bekliyoruz" dedi.

Memiş, jeopolitik gerilimlerin ve küresel ekonomideki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı. "Yine Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler, yine merkez bankalarının faiz indirme süreci, diğer yandan küresel ekonomiye dair belirsizliğin ve risklerin biraz daha artıyor olması altın tarafındaki fiyatları olumlu yönde destekliyor ve Çin başta olmak üzere merkez bankaları yine alımlarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Gram altının önümüzdeki dönemde yeni rekorlar kırabileceğine dikkat çeken Memiş, "O yüzden altın fiyatları her hafta yine bir rekor denemesi yapmaya devam ediyor. Yine kasım ayına kadar hedefimiz gram altın tarafında 4.500 lira seviyesi. Ons altın tarafında da 3.500 dolar seviyesi hedef konumunda" şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 408 TL

4 bin 408 TL Çeyrek altın: 7 bin 205 TL

7 bin 205 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 689 TL

28 bin 689 TL Ons altın: 3 bin 390 dolar