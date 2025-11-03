Uzman isimden altın ve gümüşte kritik uyarı: 'Düşüş ihtimali hâlâ masada'

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Eryılmaz, mevcut piyasa koşullarında her iki değerli metal için de alım yapmak adına uygun bir zaman olmadığını belirtti.

Geçen hafta ons altın yüzde 1.5, gram altın yüzde 1.4 değer kaybederken gümüş yüzde 1 yükseldi. Ons altın haftayı 4 bin 109 dolar seviyesinden kapatırken en düşük 3 bin 886 doları gördü.

'DÜŞÜŞÜN HALA MASADA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Eryılmaz, “Orta-uzun vadeli yatırımcılar için fiyatlardaki belirgin geri çekilme hareketlerinde kademeli alım bir tercih olabilir. Fakat daha fazla düşüşün hâlâ masada olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadeli yatırımcı buradan para kazanamaz. Ons altının 3.700 dolarların altına düşme ihtimali mevcut” ifadelerini kullandı.

Doların güçlendiğini vurgulayan Eryılmaz, küresel ekonomide hem olumlu hem olumsuz gelişmelerin bir arada yaşandığını ve piyasaların bu belirsizlikleri fiyatlamaya devam ettiğini söyledi.

Not: Bu haberde yer alan veri, bilgi ve açıklamalar yatırım tavsiyesi değildir.